Auto che sfrecciano sulla Bidentina, arrivano le colonnine arancioni: installati tre "Velo ok"

Installati tre "Velo ok", considerati pericolosi, in due tratti urbani della Provinciale Bidentina, a Meldola. Si tratta di colonnine arancioni per il rilevamento della velocità che funzionano quando viene installato al loro interno dalla Polizia Locale un autovelox mobile. Nello specifico i “Velo Ok” sono stati installati agli ingressi dell'abitato di San Colombano. Il terzo positivo è stato posizionato a Meldola, nel tratto urbano della strada provinciale nei pressi dell'incrocio con via Michelacci.

La collocazione, autorizzata dalla Provincia, è stata effettuata in collaborazione alle forze dell'ordine ed alla Polizia Locale. "L' Amministrazione Comunale, visto il tasso di incidentalità in questi tratti di strada urbani molto trafficati, ha ritenuto necessario implementare, a proprie spese, queste misure di dissuasione e di rilevazione della velocità", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini.

Gli amministratori esprimono "grande soddisfazione" per l’istallazione dei primi "Velo Ok": "Riteniamo che queste colonnine avranno l’effetto di ridurre la velocità dei mezzi in transito e di conseguenza l'incidentalità in questi tratti stradali urbani. L'intervento si inserisce all'interno di un progetto di sicurezza urbana più ampio volto alla riduzione degli incidenti stradali ed a tutela dei residenti".