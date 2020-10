Bidoni pieni al cimitero, Alea: "Potenziato il servizio e contenitori svuotati"

Alea Ambiente risponde alla segnalazione arrivata alla redazione di ForliToday sulla problematica dei bidoni colmi al cimitero di San Varano. "Riguardo i contenitori per la raccolta differenziata, pieni di rifiuti, Alea annuncia che, come già negli anni passati, "in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti ha provveduto a potenziare il servizio di raccolta all’interno dei cimiteri del territorio. Nell’ambito di questa programmazione straordinaria, la maggiore frequenza di raccolta ha permesso lo svuotamento dei contenitori collocati all’interno del cimitero di San Varano già nella mattinata di sabato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche in occasione del conferimento dei rifiuti all’interno dei cimiteri, Alea Ambiente raccomanda agli utenti "la massima collaborazione nell’attuare correttamente la raccolta differenziata. A questo proposito ricordiamo, ad esempio, che fiori recisi e piante secche possono essere depositati nel contenitore destinato ai rifiuti vegetali; mentre vasi o fogli in plastica usati per avvolgere fiori o piante vanno riposti nel contenitore della plastica; infine, la carta velina usata per il confezionamento dei fiori, va conferita insieme alla carta".