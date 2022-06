Biglietto per Vasco comprato online: ore di auto e attesa, ma all'ingresso scoprono che è falso

Sveglia alle 5,30. La grande attesa per assistere al concerto di Vasco Rossi allo stadio "Del Conero" di Ancona, poi la doccia fredda: i tagliandi comprati erano tarocchi. E' la disavventura capitata ad una coppia di giovani, rispettivamente di Bologna e Forlì. Sono stati loro stessi a raccontare ad AnconaToday quanto accaduto: "Abbiamo acquistato i biglietti online da un privato, convinti al 100% che fossero autentici, ma al controllo si sono accorti che erano falsi".

Una truffa complessiva da 200 euro, 100 per ciascuna vittima. Un sogno che rischia di diventare incubo: "Dopo tanta strada, tre ore di auto e la sveglia alle 5.30 sarebbe brutto andar via senza vedere Vasco". Ticketone si è comunque attivata per trovare tagliandi per permettere ai due di entrare al concerto. Un'esperienza che è servita anche da lezione: "Mai fidarsi".