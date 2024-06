Teatro Diego Fabbri, caccia al biglietto per i grandi eventi "Fuori Abbonamento": sabato biglietteria aperta tutto il giorno

Sabato 8 giugno la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) sarà aperta in orario continuato dalle 10 alle 18 per l’avvio della prevendita dei biglietti degli spettacoli "Fuori Abbonamento" della stagione 2024/25. Dopo una prima fase in cui tali biglietti potevano essere acquistati in prelazione dagli abbonati insieme al rinnovo dei loro abbonamenti, dall’8 giugno le prevendite saranno aperte a tutti e, per la grande richiesta e risposta di pubblico, alle date già annunciate del 5 e 6 novembre, è stata aggiunta una terza replica dello spettacolo di Teresa Mannino che andrà in scena giovedì 7 novembre.

Sarà proprio la celebre comica siciliana a inaugurare i grandi eventi" Fuori Abbonamento" della stagione con lo spettacolo "Il giaguaro mi guarda storto", in cui dai racconti d’infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l’attesa, dalla perplessità nei confronti degli animali umani alla stima per le formiche, il filo conduttore del racconto sarà il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

Sabato 21 dicembre alle ore 21 e domenica 22 dicembre alle ore 16 la Compagnia della Rancia arriverà al Diego Fabbri con "Grease!". Il famosissimo musical, con la regia di Saverio Marconi, è una festa travolgente che accende le platee e ha dato il via alla musical-mania, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale amatissimo anche dalle nuove generazioni.

Ancora musical, sabato 25 gennaio alle ore 21, insieme ad Arturo Brachetti protagonista dell’irriverente, piccante, spettacolare e divertente "Cabaret". La storia è basata sul romanzo autobiografico Goodbye to Berlin di Cristopher Isherwood che passò tre anni della sua vita proprio in questa incredibile città, a cavallo degli anni ‘30. Berlino viene raccontata così come era nella realtà, con i suoi Cabaret, la frenetica vita notturna, le incredibili correnti artistiche che ne facevano il crogiuolo di artisti, liberi pensatori e gente comune, di cui la maggior parte inconsapevole dell’avvento del nazismo.

Luca Argentero, già previsto in abbonamento per la rassegna Moderno, terrà poi una seconda replica Fuori Abbonamento, venerdì 21 febbraio, del suo spettacolo "È questa la vita che sognavo da bambino?" in cui racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani. Tre storie diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica: essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.

Dopo la prima giornata di sabato 8 giugno, la prevendita dei biglietti riprenderà da martedì 11 giugno, dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nei mesi di luglio e agosto, la biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Da domenica 9 giugno partirà anche la vendita online dei biglietti attraverso il servizio Vivaticket. Da martedì 11 giugno sarà aperta anche la possibilità di prenotare telefonicamente al numero 0543 26355, dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nei mesi di luglio e agosto, le prenotazioni telefoniche saranno aperte dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13.

Negli stessi giorni e orari proseguono anche le prevendite per gli spettacoli comici, musicali e Family della rassegna Teatro Diego Fabbri Estate programmati alla Rocca di Caterina di cui saranno protagonisti la Banda Osiris, il Teatro Due Mondi, i Black Blues Brothers, Duilio Pizzocchi, il Teatro Perdavvero e la Rimbamband.