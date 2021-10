Bike Tour con Davide Cassani a Forlì: raccolti 750 euro pro ricerca sulla Fibrosi Cistica

La Round Table 6 Forlì ha confermato anche per quest’anno il suo impegno in favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus. Sabato con un banchetto allestito in piazza Saffi, il club service sorto in città nel 1966, ha proposto l’acquisto dei ciclamini pro ricerca, arrivando a raccogliere 750 euro. Inoltre nel cuore della città, di fronte al Palazzo del Municipio, sempre nella giornata di sabato 2 ottobre ha fatto tappa il Bike Tour a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (Ffc Ricerca), con la partecipazione, tra gli altri del presidente della Ffc Ricerca, Matteo Marzotto, e dell’ex ciclista professionista, Davide Cassani.

Tra i presenti ad accogliere il Tour, l’assessore al Welfare e alla Famiglia del Comune di Forlì, Rosaria Tassinari, il presidente della Round Table 6, Federico Fabbri, e il membro d’onore a vita della Round Table 6, Loris Camprini. "Incontrare il Bike Tour - afferma Fabbri - è stata una bella occasione, che ha ulteriormente arricchito una giornata già carica di spirito di servizio e amicizia, valori che ci ispirano come Round Table. Da diversi anni siamo al fianco della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e siamo grati e orgogliosi di questo. Ringraziamo inoltre i cittadini che hanno donato con grande generosità". Per ulteriori informazioni sulla Fibrosi Cistica è consultabile il sito www.fibrosicisticaricerca.it corredato di diverse notizie riguardanti l’impegno per trovare una cura alla malattia.