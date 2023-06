Biker cade durante un'escursione in montagna, portato in elisoccorso al Trauma Center di Cesena

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per un biker caduto in località Seghettina (comune di Bagno di Romagna). L'uomo, settantunenne e residente a Forlì, si trovava all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi in bicicletta quando è caduto riportando un trauma all'arto inferiore. Trovandosi vicino a uno dei punto di chiamata, che si trovano all'interno del Parco, è riuscito a contattare il 118 che ha attivato il Soccorso Alpino stazione monte Falco che è giunto sul posto per prestare i primi soccorsi all'infortunato. Nel contempo è stato attivato per l'evacuazione EliPavullo.

L'uomo è stato stabilizzato e trasportato per un centinaio di metri dagli operatori presenti per essere poi verricellato dall'elisoccorso che l'ha trasportato al Trauma Center di Cesena. Sul posto presenti anche I Carabinieri Forestali e l'ambulanza di Santa SoSofia.