Biker cade in una scarpata, ruzzolone di 30 metri: recuperato con l’elicottero

Un ruzzolone di 30 metri. Paurosa caduta per un’escursionista forlivese di 48, che aveva deciso di trascorrere il sabato in bici con un gruppo di amici nella zona di Premilcuore. Il gruppo ha imboccato il sentiero CAI 401 che conduce sul crinale per dirigersi verso il P.sso della Valbura. Si tratta di un passo tra la Val di Rabbi e la Val Montone, una strada molto stretta dove in alcuni punti non ci sono protezioni laterali. Raggiunta la cima, i 5 ciclisti hanno iniziato a scendere per rientrare, ma uno di loro, un uomo di 48 anni residente a Forlì, per cause da accertare è caduto, ruzzolando per una trentina di metri nella scarpata sottostante riportando diversi traumi.

Mancava poco alle 14 quando gli amici hanno contattato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Premilcuore, mentre il Soccorso Alpino e Speleologico stazione di Monte Falco ha attivato la squadra della Val Montone e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello. La squadra della Val Montone, composta da tecnici e da un infermiere arrivata sul posto ha confermato l’intervento dell’elicottero. Molto complesso e laborioso è stato il recupero del paziente. L’equipaggio del mezzo aereo è stato sbarcato con il verricello perché la zona non è atterrabile. Dopo una prima valutazione fatta dell’anestesista, al paziente gli è stata somministrata l’analgesia per il fortissimo dolore. Recuperato con il verricello è stato trasportato al Bufalini di Cesena in codice di media gravità.