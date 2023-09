Biker cade lungo una discesa nel bosco: interviene il Soccorso Alpino

Intervento nel pomeriggio di ieri da parte della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico. A prestare soccorso a un biker caduto su sul sentiero 323 in una zona boschiva sopra Premilcuore sono state due squadre di tecnici che, giunti sul posto non senza difficoltà data la zona impervia, hanno posizionato l'infortunato su una barella.

Il biker, un 59enne residente a Cesenatico, in seguito alla caduta avvenuta lungo il sentiero in discesa ha riportato un trauma al ginocchio e al polso, oltre a varie escoriazioni. È stato attivato l'elicottero che ha verricellato il paziente per trasportarlo al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena.