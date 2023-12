Fondazione, 8,5 milioni in gestione per l'alluvione. La grande mostra? "La più grande d'Europa mai fatta sui Preraffaeliti"

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì conclude il 2023 con erogazioni al territorio per 13,3 milioni di euro, una cifra record mai toccata negli anni precedenti, dettata anche dal fatto che nel corso dell'anno sono stati stanziati fondi straordinari per l'alluvione.

E proprio su questo fronte, la stessa Fondazione è chiamata a gestire, oltre ai suoi 1,2 milioni, anche 4 milioni di euro destinati alla Romagna dalla banca Intesa Sanpaolo e 3,2 milioni erogati dalle altre fondazioni bancarie italiane all'associazione regionale delle fondazioni dell'Emilia-Romagna, per un totale di oltre 8,5 milioni di fondi destinati alla calamità naturale che ha travolto il territorio. Sono i dati che sono stati forniti dai vertici della Fondazione Carisp nel corso del bilancio di fine anno.

La grande mostra dei Preraffaeliti

Il principale progetto della Fondazione per il 2024, come da tradizione, resta la grande mostra al San Domenico, che dovrà mostrarsi in linea con gli altissimi standard riconosciuti ormai alle mostre forlivesi. Il tema di quest'anno saranno i Preraffaeliti, arte tipicamente inglese dell'800. L'inaugurazione è fissata per il 23 febbraio prossimo, e ha già dato conferma per il taglio del nastro il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Non svela i dettagli, il vicepresidente della Fondazione, che ha la delega alle Grandi Mostre, Gianfranco Brunelli: “Ma posso dire che è la più grande mostra mai fatta in Europa sui Preraffaeliti, con 250 opere provenienti dalla Gran Bretagna, e poi anche da Francia, Germania, Italia e Stati Uniti”. Una mostra che, dal suo annuncio, “sta creando molto interesse anche in Inghilterra”.

I fondi per l'alluvione

Tornando al bilancio del 2023, riassume il presidente Maurizio Gardini: “Questa fondazione è strutturata, invidiata negli altri territori e tra le più ricche per quanto riguarda le erogazioni pro-capite. Se facciamo tante erogazioni è perché gestiamo bene e pro-tempore un patrimonio che è intergenerazionale”. “E dato che siamo ritenuti soggetti affidabili, ci vengono affidate altre risorse da gestire, come ha fatto Intesa San Paolo con i suoi 4 milioni, o da indirizzare verso specifici progetti, come ci hanno chiesto Cassa Depositi e Prestiti o Mediafriends”, continua il vicepresidente Gianfranco Brunelli. Dei 4 milioni di Intesa San Paolo “due devono essere ancora definiti guardando nello specifico alla ricostruzione”, sempre Gardini.

La stessa Fondazione ha poi erogato, di fondi propri, 200mila euro di co-finanziamento su un bando regionale per le sedi di via Fontanelle dell'Università, anch'esse colpite dagli allagamenti, oltre a finanziare i centri estivi per i figli delle famiglie alluvionate e dare un contributo alle sedi degli Scout danneggiate sempre dall'alluvione.

Ma la Fondazione, sul fronte della ricostruzione, non intende solo limitarsi alle risorse finanziarie, dato che il problema - avuti gli stanziamenti della Struttura commissariale presieduta da Francesco Paolo Figliuolo – è mettere a terra i progetti. “Il Comune di Modigliana, per le sue piccole dimensioni, non è in grado di gestire i cento milioni di euro che si è visti stanziati, così come il piccolo comune di Dovadola, che ha ottenuto 12 milioni, ma non ha un tecnico comunale suo nella carenza endemica di personale tecnico nei piccoli comuni. Per questo interverremo per fluidificare il rapporto con la Struttura commissariale, avvalendoci di professionisti esterni”, aggiunge il segretario generale Andrea Severi.

Verso le elezioni

Il 2024 sarà anche l'anno delle elezioni a Forlì e in molti dei piccoli comuni che ricadono nel territorio servito dal palazzo del Monte di Pietà. Su questo sono netti Gardini e Brunelli: “Non facciamo politica e già ora collaboriamo con amministrazioni di centro-sinistra, centro-destra e civiche. Siamo pronti a collaborare con chiunque vinca le elezioni, dando il nostro contributo di idee. A Forlì si aprono le partite dell'Ex Eridania, della cittadella della Rocca, ora che riparte il cantiere del nuovo carcere, e da poco anche il Monastero della Ripa. Sono aree su cui la nostra commissione urbanistica ha lavorato e ha molto materiale pronto”.

I contributi nei vari settori

I 13,2 milioni erogati nel 2023 (12 milioni di fondi e 1,2 milioni di crediti d'imposta) a favore di enti e associazioni del territorio sono stati così ripartiti, in gran parte mediante bandi specifici: 4,1 milioni alle attività culturali; 2,9 milioni allo sviluppo economico; 1,6 alle associazioni di volontariato; 828mila euro alla sanità; 791mila euro alla ricerca scientifica; 730mila euro all'istruzione; 696mila euro alla digitalizzazione (con credito d'imposta); 579mila euro alla povertà minorile (con credito d'imposta); 400mila euro all'assistenza agli anziani e 360mila euro a sostegno dell'attività sportiva non professionistica.

“Nel 2024 studieremo le esigenze sociali per quanto riguarda la disabilità e l'accesso al lavoro, per destinare a questi settori dei fondi per gli anni 2025-26”, conclude Severi. Per stilare i bandi nel corso del 2023 la Fondazione ha organizzato 31 incontri con 102 soggetti portatori di interessi, coinvolgendo 153 persone, il tutto organizzato in 6 commissioni tematiche.