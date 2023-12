Consiglio, aspro dibattito sul bilancio. L'opposizione: "Non considerati gli alluvionati". Zattini: "Governerò i prossimi 5 anni"

Ultimo bilancio di previsione per l'amministrazione targata Gian Luca Zattini prima delle elezioni che vedranno il rinnovo di sindaco e del consiglio comunale, quelle di giugno 2024. Il Consiglio comunale nella seduta di oggi, giovedì, ha affrontato la discussione sulla programmazione delle risorse per il prossimo anno. Nella presentazione della delibera è arrivata dall'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani un consuntivo politico dei quattro anni precedenti, dal punto di vista dei conti, il ché significa investimenti, tasse e tariffe.

Cicognani parte così dall'ultima novità: il finanziamento da parte del ministero della Cultura dell'imponente riqualificazione del quattrocentesco Monastero della Ripa, in stato di abbandono ormai da quasi trent'anni, da quando cioè ha chiuso il Distretto Militare. Dice l'assessore: “Abbiamo risolto il problema della Ripa. Sono stati trovati finanziamenti tali per cui si potrà non solo iniziare, ma anche terminare la riqualificazione”. Ed ancora Cicognani: “Abbiamo risolto quasi tutti i problemi che aveva Forlì, per quanto riguarda il centro storico lo stiamo ribaltando ed ora mettendo a posto la Ripa abbiamo raggiunto degli obiettivi inimmaginabili”.

Sul fronte di tasse, canoni e tariffe continua Cicognani: “Abbiamo aggiunto il nostro obiettivo di mandato di non aumentare le tariffe e di diminuire la pressione fiscale: sono calate le aliquote dell'addizionale Irpef, abbiamo tolto il canone di suolo pubblico per gli esercizi pubblici, anche prima del Covid. Alcuni comuni l'hanno ripristinato dopo il Covid, noi l'avevamo tolto nel 2019 e non più rimesso. Ci siamo accollati l'aumento dei biglietti del trasporto pubblico, l'unico Comune che non ha aderito agli aumenti accollandosi i maggiori costi. Non abbiamo aumentato nel 2024 le tariffe dei rifiuti di Alea, cosa che non è accaduta negli altri bacini fuori dal territorio Alea, dove i gestori hanno chiesto e ottenuto aumenti anche consistenti. E tenuto conto dell'aumento spropositato dell'inflazione, questo vuol dire non solo non aver aumentato, ma aver diminuito le tariffe, prendendoci il carico inflazionistico”.

Il bilancio è stato votato favorevolmente dalla maggioranza di centro-destra, voto contrario invece di Pd e Forlì e Co, astenuta Sara Samorì (Gruppo Misto) mentre non hanno partecipato al voto Massimo Marchi (Italia Viva) e Franco Bagnara (M5S). In alcune votazioni di delibere connesse al bilancio si è registrato anche il voto favorevole di Bagnara, che però, ha specificato di aver votato nelle diverse delibere “con voti espressi a titolo personale e non in rappresentanza del Movimento 5 Stelle”.

L'opposizione: “Gli alluvionati non sono la priorità”

Per Soufian Hafi Alemani, capogruppo Pd “l'assessore ha fatto il passo più lungo della gamba, dicendo che ha risolto il problema della Ripa. Aspettiamo di firmare l'accordo col ministero, essere sicuri che ci diano i soldi e che i lavori vengano finiti. Abbiamo già una grande opera incompiuta in centro, la cittadella della Rocca di Caterina Sforza, che non è ancora utilizzabile perché in grande investimento del nuovo carcere a sua volta è un cantiere incompiuto”.

Poi l'affondo del consigliere dem sui danni dall'alluvione: “I cittadini stanno investendo i loro soldi per ripartire con le loro imprese e le loro case, e su questo in parte il commissario ha stanziato i fondi. Ma noi dobbiamo come amministratori dobbiamo dare la garanzia che questi soldi investiti dai cittadini servano davvero, il rischio è che di nuovo si possano riproporre eventi che ci riportino al punto zero. Su tutto questo il bilancio è carente, per la protezione civile in parte corrente ci sono appena 20mila euro solo, quando abbiamo ascoltato il funzionario Arfelli, che ci dice che c'è solo lui a sovraintendere al piano di protezione civile”. Per Alemani “la prima misura sarebbe dovuta essere investire su un servizio di protezione civile adeguato a rischi che il territorio corre. Questo bilancio non investe sulle parti alluvionate del territorio, ma non ci si rialza se quella parte della città non recupera il danno subito”.

Ma sui numeri è stato critico anche Federico Morgagni, consigliere di Forlì e Co: “Questo bilancio è un documento basato su numeri non credibili e non realistici, ma che delineano come tutti gli anni un libro dei sogni e di impegni miracolosi, che poi a consuntivo non ci sono più. Che ha senso ha mettere 82 milioni di spese in conto capitale quando mettendo in fila i consuntivi di 4 anni non arriviamo a 76 milioni? Sono numeri fuori dalle capacità di questo ente, anche in considerazione delle risorse umane disponibili. C'è scritto che accenderemo mutui per 14 milioni l'anno prossimo? Più di quanto fatto nei 4 anni precedenti. Ancora una volta le promesse fantasmagoriche nei bilanci di previsione non si sostanziano in lavori concreti”.

La maggioranza: “Alluvione, responsabilità della Regione”.

Parla di bilancio “condivisibile senza se e senza ma” Massimiliano Pompignoli, capogruppo della Lega. Per Pompignoli “la città era allo sbando, mentre ora è tornata in auge”. Per quanto riguarda l'alluvione, per Pompignoli, “uno dei punti fondamentali è cercare di capire come evitare che situazione di questo genere di eventi si ripetano: quanto la Regione Emilia-Romagna sta facendo sulla manutenzione? Purtroppo troppo poco, tuttora si guarda il fiume sperando che non esondi più”. Ed ancora: “La Regione deve intervenire con forza, per ora è stata spostata terra da una parte all'altra negli argini, senza considerare che una corretta gestione avrebbe potuto evitare un esondazione di questo tipo”. Non si è fatto abbastanza sul centro storico? “La nostra forza politica non è riuscita a fare quello che avrebbe avuto intenzione di fare, ma non per questo non è stato fatto nulla, anzi tutt'altro: dallo stato comatoso che c'era prima, almeno ora il centro cammina, passi avanti, ne sono stati fatti”.

E aggiunge Fabrizio Ragni (Fratelli d'Italia): “Votiamo convintamente questo bilancio, in cui vediamo un volano per l'economia. La sinistra ha scaricato le responsabilità di decenni di suo malgoverno su 4 anni di governo del centro-destra, senza mai fare un'autocritica. Mai costruttivi, ma solo distruttivi. Per esempio sul centro storico è il centro-sinistra che ha creato il ghetto degli stranieri”.

Per Lauro Biondi (Forza Italia) “il patto di stabilità per i prossimi 3-4 anni consentirà anche a noi di affrontare il debito meglio di quanto lo potessimo fare col vecchio patto di stabilità, ma non possiamo prescindere dal tasso di crescita. E questo vale anche per la nostra città”. Biondi ha inoltre annunciato che non si ricandiderà alle prossime elezioni. Elio Dogheria (Forlì Cambia) parla infine di “bilancio che condividiamo nelle sue linee”. E sull'alluvione “bisogna uscire dalle polemiche, serve una collaborazione a tutti i livelli e aggredire le problematiche facendo squadra”.

Il sindaco: "Tra cinque anni lascerò una città migliore di come l'ho ricevuta"

Sferzante nelle sue repliche finali il sindaco Gian Luca Zattini: “Come ebbi modo di dire nel mio insediamento non è che 5 anni fa gli elettori mi hanno votato, ma hanno mandato a casa voi (il centro-sinistra, ndr). Non mi sento di aver vinto, ma so che avete perso voi. Era una città che diceva che fosse ora di cambiare, ci riconosciamo in merito di aver reso Forlì una città normale dove si vince e si perde”.

E tornando sulla notizia dell'accordo col ministero della Cultura per la ristrutturazione del monastero della Ripa, “la considererò nei miei prossimi 5 bilanci”. Quindi ha ricordato diversi recuperi di luoghi abbandonati: “Sull'Eridania mi sono trovato una progettazione che era una colata di cemento, con 75mila mq di edificazione, l'abbiamo comprata perché deve essere patrimonio pubblico, ha tutte le caratteristiche per diventare un grande polo di sviluppo della città. Abbiamo tolto una delle vergogne della città, il transennamento per anni delle facciate dell'ex Collegio Aeronautico, il Liceo Classico, abbiamo restaurato monumento ai Caduti e la colonna della Madonna del Fuoco, abbiamo interpretato i sentimenti dei forlivesi che vedevano in giro tanto abbandono ”

Ed ancora, rispondendo alle critiche: “Su tanti obiettivi si poteva fare meglio? Non credo di avere la bacchetta magica. Sul centro condivido che si poteva far meglio, ma abbiamo avuto 5 anni non normali, con emergenze che hanno rallentato e messa in difficoltà l'attività di amministrazione, ma ce l'abbiamo fatta tramite dipendenti straordinari, la macchina comunale ha fatto il suo meglio nel corso dell'alluvione e del Covid”.

E sull'alluvione: “Se c'è una responsabilità di quello che è successo non può che essere della Regione, ma non ci siamo sognati in emergenza di metterci in contrasto con nessuno, perché nelle emergenze si fa squadra”. E sul caos delle prime ore ricorda Zattini: “Abbiamo perso le prime 36 ore perché non si sapeva dove gettare acqua e fanghi, essendo considerati dei rifiuti, neanche i vigili del fuoco si muovevano. Ma su questo ringrazio il presidente Bonaccini che ha risolto tempestivamente con un'ordinanza, poi messa a punto qualche giorno dopo in modo ancora più puntuale”. E conclude: “Nei prossimi 5 anni farò di meglio, abbiamo tante cose buone da dare alla città. Lascerò tra cinque anni una città migliore di quella che ho avuto”.