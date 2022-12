Approvato il bilancio di Castrocaro: tasse invariate. Dall'opposizione voto favorevole del Pd, astenuto 'Insieme per crescere'

E' stato approvato il bilancio di previsione del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, nel corso degli consiglio comunale di mercoledì sera. "La nuova amministrazione, dal primo giorno dell'insediamento, ha dovuto affrontare due sfide impreviste: la lievitazione dei costi della palestra scolastica per oltre seicento mila euro e l'aumento spropositato delle bollette”: è quanto rileva il sindaco Francesco Billi.

Che continua: “In merito al difficile cantiere della palestra siamo costantemente impegnati a reperire finanziamenti statali per terminare l'opera il prima possibile senza gravare sui conti municipali. Per quanto riguarda i costi energetici siamo riusciti ad evitare scelte drastiche nell'erogazione dei servizi essenziali attraverso una strategia diversificata che, finora, è risultata soddisfacente: nello specifico abbiamo messo in campo risparmi mirati, abbiamo sfruttato i contributi statali e già quest'estate abbiamo prudentemente accantonato risorse dall'avanzo di bilancio per fronteggiare la prevedibile emergenza. Inoltre è stato provvidenziale il rapido intervento di efficientamento energetico che ha coinvolto tutta la linea di pubblica illuminazione del viale principale con la sostituzione di oltre 340 lampade a led: una politica che abbiamo intenzione di proseguire stanziando già per il prossimo anno altri 70 mila euro per corpi illuminanti a basso consumo".

Conclude dunque Francesco Billi: "L'impegno dell'amministrazione a salvaguardare i conti pubblici, nonostante il momento difficile, ci consente anche di presentare al Consiglio Comunale un bilancio invariato come peso fiscale per i cittadini: in altre parole abbiamo evitato qualsiasi aumento delle aliquote Irpef e Imu per far fronte all'aumento dei costi. Dal punto di vista della tassazione, anzi, sarà abolita dal 2023 la tassa di soggiorno, per sostenere la competitività della nostra fragile imprenditoria alberghiera già provata dalla crisi del settore termale, dalla pandemia e, ora, dalla crescita dei costi energetici. Infine garantiremo lo sblocco di numerosi cantieri già il prossimo anno e proseguiremo con un piano di investimenti rivisitato in base alla visione dell'attuale amministrazione."

Sui banchi dell'opposizione l'abolizione della Da parte sua il gruppo consigliare di opposizione Insieme per Crescere, nell’ultimo consiglio comunale, ha deciso di astenersi nella votazione sul bilancio: “Il bilancio previsto per l’anno 2023 è di fatto la prosecuzione del bilancio approvato dalla precedente amministrazione, dove si dà seguito ai lavori pubblici e ai finanziamenti del Pnrr già ottenuti, integrati per necessità a seguito dei rincari delle materie prime. Di fatto, niente di più delle linee programmatiche già previste da chi ha preceduto la giunta attuale”.