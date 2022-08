Covid, curva dei contagi in continua picchiata. Ma nel Forlivese ci sono tre vittime

Sono appena 39 i nuovi positivi al covid-19 nel territorio forlivese, ma nel post Ferragosto si registrano tre vittime: tutti uomini di 72, 90 e 91 anni. Questi i dati sull'andamento dell'epidemia comunicati martedì dalla Regione. La curva dei contagi continua ad abbassarsi: in Emilia-Romagna si sono registrati infatti 695 in più rispetto a lunedì, su un totale di 5.633 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.603 molecolari e 3.030 test antigenici rapidi. Il totale dei casi positivi non comprende, però, tutti i dati della Ausl di Reggio Emilia, che per un problema tecnico è stato possibile acquisire solo parzialmente. I dati saranno recuperati nei prossimi giorni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,3%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 41 (+3 rispetto a lunedì, +8%), con un'età media di 66,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.290 (+28 rispetto a lunedì, +2%), con un'età media di 75,7 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza, 4 a Reggio Emilia, 5 a Modena, 12 a Bologna, 2 a Imola, 6 a Ferrara,1 a Ravenna, 1 a Forlì, 1 a Cesena e 3 a Rimini (+1).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di martedì è di 47,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 114 nuovi casi, seguita da Modena (108), Ravenna (91); poi Ferrara (8), Rimini (76), Cesena (65), Parma (61), quindi Forlì (39), Piacenza (34), il Circondario Imolese (16) e infine Reggio Emilia con 10 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 202.607. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 29.970 (-1.587). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 28.639 (-1.618), il 95,6% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 2.272 in più, mentre sono dieci i morti, che aggiornano il totale a 17.742,