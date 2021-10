Bilancio dell'istituto Musicale Masini, la risposta al Pd: "Non è un utile, ma un ripiano dei debiti degli anni precedenti"

Un utile o il ripiano di un debito pregresso? A rispondere dopo qualche giorno alle dichiarazioni in Consiglio comunale sul bilancio dell'Istituto Musicale Masini è Giovanni Ghini, Presidente Istituto Musicale Angelo Masini. La polemica è con il capogruppo del Pd: "Ho letto con una certa sorpresa dell’intervento del capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Soufiah Hafi Alemani, secondo cui essendo “l’istituto Masini in utile di 55 mila euro il contributo 2021 andava ridotto di pari importo”. Alemani chiedeva in particolare di applicare il principio di finanza degli enti pubblici secondo cui non dovrebbero generare utili, ma andare in pareggio e di conseguenza ridurre il contributo per l'anno in corso.

Così Ghini: "Credo che quando si hanno compiti di rappresentanza politica sia bene informarsi prima di intervenire a sproposito: la giovane età e l’inesperienza non possono infatti giustificare il prendere la parola da uno scranno pubblico senza cognizione di causa. L’Istituto Masini ha presentato nel bilancio 2020 un utile di 55.000 euro. L’attuale CdA aveva ereditato una perdita di circa 60.000 euro complessiva relativa agli anni 2015-18. Nel 2019 tale debito si era ridotto di qualche migliaio di euro e dunque, con l’avanzo finanziario del 2020, si è quasi riusciti a chiudere la perdita accumulata negli anni 2015-2018 in totale autonomia".

"Comprendo tuttavia il messaggio del sig. Soufiah Hafi Alemani: non ha interesse per la cultura, specie musicale, della città e soprattutto non ha a cuore i tanti giovani che il Masini cerca di avvicinare ed educare alla musica. Ne prendo atto con un certo rammarico e non mancherò di far conoscere agli allievi ed ai docenti dell’Istituto quale sia il pensiero del Capogruppo del Partito Democratico in modo che, quali cittadini informati e consapevoli, possano in futuro orientarsi al meglio al momento di scegliere chi li deve rappresentare", è la critica che viene mossa.