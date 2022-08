Artisti di strada a Santa Sofia, la kermesse fa il pieno di pubblico: "Un risultato inaspettato"

Nel lungo fine settimana di Ferragosto i Buskers hanno richiamato nell'alta vallata del Bidente circa 18mila spettatori. "Santa Sofia, Corniolo e Spinello hanno vissuto delle bellissime giornate grazie a “Di Strada in Strada 2022” - commenta il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, su Facebook -. Dopo due anni difficili segnati dalle conseguenze della pandemia, è tornato l'evento che conosciamo. Migliaia di persone hanno partecipato a spettacoli musicali e circensi, potuto assaggiare cibo vario e di qualità e visitato luoghi suggestivi pieni di storia e natura".

VIDEO - Lo show degli acrobati circensi

"Non era facile tornare ai livelli del 2019, ma in questa comunità è possibile grazie alla forza della Pro Loco, grazie al coinvolgimento di centinaia di volontari, grazie allo spirito, anche identitario, che tutti noi sentiamo dentro e che lega gli sforzi di ciascuno verso risultati inaspettati - prosegue il primo cittadino -. L'amministrazione continuerà a sostenere tutto questo cercando di migliorare le condizioni logistiche e organizzative. Come è stato importante il recupero della sala “Milleluci” lo sarà dal prossimo anno quello della “Corte comunale” che a breve vedrà aprire il cantiere per la riqualificazione, solo per fare un esempio".