Guardia di Finanza, tutti i numeri dal 2022: ben 130 denunce per reati fiscali, redditi sottratti al fisco per 150 milioni di euro

Con la deposizione di una corona di alloro al monumento dei "Gialli del Calvario" di piazza Dante a Forlì da parte dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Vito Pulieri, le Fiamme Gialle di Forlì-Cesena hanno celebrato venerdì mattina il 249esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Quasi due secoli e mezzo di storia al servizio del Paese, per contribuire allo sviluppo del suo ordinamento economico e finanziario, presupposto di crescita, di benessere generale e di coesione sociale.

Alla cerimonia - svolta in forma ridotta in segno di rispetto per i tragici eventi della recente alluvione - sono intervenuti il prefetto Antonio Corona, e le principali Autorità civili, religiose e militari della provincia, oltreché gli ufficiali, i comandanti di reparto e una rappresentanza di Finanzieri in servizio e di militari in congedo della Sezione Anfi di Forlì, che si sono raccolti davanti al monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra, così ricordando idealmente anche tutti coloro che hanno speso la vita nell’adempimento del dovere, oltre alle vittime del maltempo dello scorso mese.

Nata come polizia doganale ed evolutasi nel tempo come polizia tributaria, la Guardia di Finanza nell’ultimo ventennio ha ulteriormente rinnovato la propria missione istituzionale, fino a costituire, oggi, una moderna forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria. Nell’esercizio di questa delicata funzione, il Corpo è prioritariamente impegnato nel contrasto di ogni attività illecita che possa attentare alla legalità e alla sicurezza nei rapporti economico-finanziari e, per tale via, compromettere la stabilità dei mercati e del sistema finanziario.

Il bilancio

Nel corso dell’ultimo anno e in questi primi cinque mesi del 2023, gli interventi ispettivi nel segmento operativo della tutela delle entrate hanno portato ad individuare redditi sottratti all’imposizione per circa 150 milioni di euro ed un’Iva evasa pari a oltre 38 milioni di euro. Sono 130 le persone denunciate per reati fiscali, con sequestri di denaro e altri beni mobili e immobili eseguiti per circa 2,5 milioni di euro.

Gli interventi indirizzati al contrasto delle indebite compensazioni e degli altri illeciti relativi ai crediti d’imposta, invece, hanno consentito di acclarare oltre 3,6 milioni di euro di crediti inesistenti o non spettanti e circa 25 milioni di euro di altri illeciti relativi ai crediti d’imposta, con la denuncia di 48 persone.

Nello stesso periodo sono stati verbalizzati 60 datori di lavoro per aver impiegato 992 lavoratori "in nero" o in maniera "irregolare". Il contrasto dell’economia sommersa ha, inoltre, consentito di scoprire 71 evasori totali, soggetti del tutto sconosciuti al fisco, con redditi sottratti all’imposizione per oltre 24 milioni di euro e Iva evasa per circa 8 milioni di euro.

Sul fronte dell’attività di prevenzione e controllo economico del territorio, sono stati eseguiti 2.333 controlli concernenti i corrispettivi telematici (relativi al regolare rilascio di scontrini e ricevute); sempre nello stesso segmento della mission istituzionale, le Fiamme Gialle di Forlì-Cesena hanno effettuato 1.716 controlli stradali attinenti alla circolazione delle merci e dei prodotti soggetti ad imposta di consumo.

Tutela della spesa pubblica

Per ciò che attiene al contrasto degli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica, nello stesso periodo sono state constatate indebite percezioni di contributi di origine comunitaria e nazionale per più di un milione di euro e denunciate 17 persone. Sempre sul versante della 'spesa', sono stati individuati 43 soggetti - tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio - che hanno ottenuto indebitamente il «reddito di cittadinanza», distraendo risorse per oltre 264 mila euro. Nell’ambito del dispositivo di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Pnrr, sono già stati controllati investimenti per oltre un milione di euro, scoprendo crediti non spettanti finanziati con dette risorse per oltre 100 mila euro.

Contrasto della criminalità economica e finanziaria

Per quanto concerne il contrasto della criminalità economico-finanziaria, sono state svolte molteplici indagini che hanno portato alla denuncia di 90 soggetti per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con somme riciclate per oltre 50 milioni di euro. Sul versante dei reati fallimentari, invece, sono state denunciate 41 persone e formulate proposte di sequestro per quasi 4 milioni di euro. Nello stesso periodo sono state, altresì, analizzate 239 segnalazioni di operazioni sospette, efficaci strumenti di «contrasto» alla ripulitura dei capitali illeciti nei tessuti economici e finanziari. Le Fiamme Gialle forlivesi, inoltre, hanno attribuito particolare importanza alla lotta della contraffazione, del falso made in Italy e della commercializzazione di prodotti non sicuri o dannosi, procedendo al sequestro di oltre 6,9 milioni di prodotti e denunciando 36 soggetti.

Operazioni di soccorso

La Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia e Corpo Armato dello Stato, è annoverata tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed è chiamata quindi a fronteggiare calamità e disastri naturali, nonché a fornire il proprio apporto per eventi straordinari, che richiedono un intervento di carattere eccezionale dell’apparato statale.

In quest’ottica gli interventi di assistenza, seppure di natura concorsuale rispetto ai prioritari compiti istituzionali, trovano sempre nel Corpo un pronto interlocutore capace di fornire risposte efficaci ad ogni esigenza, così come accaduto durante le operazioni di soccorso alla popolazione della provincia di Forlì-Cesena a seguito dei recenti eventi alluvionali.

In tal senso, sono state impiegate sul territorio 75 pattuglie - anche tramite il supporto dei "baschi verdi", oltreché con l’intervento delle altre componenti specialistiche - che hanno fornito sostegno ai cittadini alluvionati, concorso nei servizi antisciacallaggio coordinati dalla locale Questura e vigilato sugli eventuali tentativi di porre in essere manovre speculative o anticoncorrenziali.