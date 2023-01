In 15mila per "Civilization", tanti giovani al San Domenico. "Il percorso delle mostre fotografiche proseguirà"

Tempo di bilanci per la mostra fotografica “Civilization”, organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, conclusasi l’8 di gennaio. Un progetto artistico internazionale sul tema dell’antropizzazione e della globalizzazione che ha riunito trecento immagini di oltre centotrenta fotografi provenienti da cinque continenti, sui temi del presente e del futuro del mondo contemporaneo. La mostra, curata da William A. Ewing e Holly Roussell con Justine Chapalay, in collaborazione con Walter Guadagnini, Fabio Lazzari e Monica Fantini, ha registrato circa 15.000 visitatori provenienti da tutta Italia, e non solo, con una presenza significativa delle scuole.

"Forlì nel panorama internazionale della fotografia"

Co-prodotta dalla Foundation for the Exhibition of Photography (Minneapolis, New York, Parigi e Losanna) e dal National Museum of Modern and Contemporary Art of Korea di Seoul, “Civilization” è stata la settima grande mostra fotografica allestita ai Musei San Domenico, dopo la collettiva “Essere Umane” e le monografiche di Steve McCurry, il primo ad aver aperto la stagione con “Icons and Women”, per poi tornare con la inedita “Cibo”, seguito da Elliott Erwitt, Sebastiao Salgado e Ferdinando Scianna.

"La fotografia è un linguaggio diretto e universale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo e con il tempo - dice Monica Fantini -. Civilization è stata una mostra che ha consentito alla città di Forlì di posizionarsi in modo significativo nel panorama internazionale, confermandosi, sempre di più, come polo di riferimento culturale anche per questo settore. E’ significativo che una produzione internazionale, come quella della Foundation for the Exhibition of Photography e del National Museum of Modern and Contemporary Art of Korea di Seoul, abbia deciso di realizzare una co-produzione con la Fondazione Cassa dei Risparmi, un dato che dà il senso e il peso che la reputazione di Forlì si è guadagnata nel tempo, grazie a progetti inediti e irripetibili nel campo della fotografia. Progetti che hanno una riconoscibilità per la qualità e la distintività dei contenuti che perseguono e, soprattutto, per l’eccellenza fotografica degli autori rappresentati. Era già accaduto con Steve McCurry e con Essere Umane, mostra autoprodotta tra le più apprezzate in Italia. Civilization ne è una ulteriore conferma”.

"Tantissimi giovani"

"Una mostra - prosegue l’ideatrice del Festival del Buon Vivere - che si è caratterizzata per la capacità di attrarre moltissimi giovani e sono proprio i giovani che confermano come il linguaggio fotografico e delle immagini sia a loro consono, con uno sguardo interpretativo molto più spiccato e acuto degli adulti”. Un bilancio che non è fatto solo di numeri, ma anche e soprattutto di ricadute culturali dei progetti che si sono susseguiti nel tempo. “I sette anni delle mostre fotografiche sono stati anni importanti - prosegue Fantini - e hanno aggiunto un tassello a una città capace di produrre cultura ad alti livelli, grazie anche all’intuizione di esplorare, mostra dopo mostra, un filone di carattere sociale che ha saputo recepire ed esprimere gli indicatori del buon vivere”.

Il futuro

E poi uno sguardo al futuro. “Ritengo che il percorso delle mostre fotografiche continuerà - dice Monica Fantini - e che la Fondazione Cassa dei Risparmi avrà come sempre la massima cura di darne informazione, in particolare per quanto riguarda i contenuti della prossima esposizione”. “Civilization” è stata una sorta di indagine spaziale e temporale che, attraverso l’arte, ha esplorato il presente e il futuro della civiltà planetaria del ventunesimo secolo, sempre più caratterizzato dai fenomeni della interconnessione e della globalizzazione. Dopo Seoul, Pechino, Auckland, Melbourne, Marsiglia e Forlì la mostra si sposterà ora a Londra, dove verrà riproposto il focus inedito ideato e allestito appositamente per la tappa del San Domenico sulla attualità della pandemia e della guerra in Ucraina, a testimonianza del valore del lavoro fatto dai co-curatori dell'edizione forlivese.