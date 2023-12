Il Natale in Piazza, il bilancio dell'assessora Cintorino: "Troppo sfarzoso? Anche altri comuni alluvionati non hanno rinunciato"

L'immagine più significativa del Natale in centro storico? "Lo stupore dei bambini con il naso all'insù nel vedere una fata danzate insieme ad un mondo illuminato accendere l'albero di Natale nel giorno della festa dell'Immacolata. E' stato emozionante". Andrea Cintorino, assessora al Turismo e al Centro Storico, traccia "un bilancio del tutto positivo, non solo per le attrazioni, per le festività in centro storico".

Non c'è dubbio che in questo periodo il centro abbia fatto il pieno di visitatori...

"L'ufficio Iat ha infatti registrato presenze non solo da altre regioni, ma anche da Paesi europei, in particolar modo da Spagna, Olanda e Francia. Siamo decisamente soddisfatti nonostante dopo l'alluvione di maggio abbiamo dovuto rimodulare il progetto iniziale della terza edizione di "Forlì che brilla", contenendo i costi e al tempo stesso cercando di mantenere alcune delle attrazioni previste come ad esempio il videomapping o la pista di pattinaggio sul ghiaccio".

Nei giorni scorsi Giorgio Calderoni, consigliere comunale di centro-sinistra di 'Forlì e Co', è torna sulla polemica dei costi per gli allestimenti del Natale, sostenendo che alcune sponsorizzazioni sono irregolari. Cosa risponde?

"Le sponsorizzazioni ci sono e ci tengo a sottolineare che sono stati gli sponsor stessi a contattarci, come ad esempio Mediaworld, menzionata nell'intervento di Calderoni. Ci sono delle mail agli atti. L'azienda ha manifestato l'intenzione di dare un contributo anche alla luce della recente apertura in viale Vittorio Veneto. L'importo speso dell'Amministrazione Comunale, lo ribadisco, è di 376mila euro più Iva ed è nettamente inferiore a quello dello scorso anno. E ciò che abbiamo sempre detto nelle ultime settimane".

Cosa risponde a chi chiedeva più sobrietà dopo quello che è accaduto a maggio?

"L'Amministrazione Comunale, oltre agli interventi di somma urgenza, ha stanziato più di 300mila euro per gli alluvionati ed è ovvio che non possiamo sostituirci allo Stato. Il Natale è di tutti, un momento conviviale e gioia, soprattutto per i più piccoli. Spegnerlo non sembrava opportuno. Tengo inoltre a ricordare che dal 2019, a differenza di altri comuni romagnoli, non abbiamo chiesto contributi agli operatori del centro, facendoci sempre carico di tutto perchè non ci sembrava assolutamente opportuno".

Sui social c'è chi lamenta poca attenzione verso i quartieri...

"In realtà non è corretto. Abbiamo ricevuto una donazione di addobbi vari e luci dal Brico Center, aperto al centro commerciale Formì, destinati ai vari quartieri, compresi quelli alluvionati. In accordo quindi con i coordinatori di quartiere sono state installate delle luminarie, a carico dell'Amministrazione Comunale. Ai Romiti è stato illuminato l'albero del parco, mentre ad esempio a San Benedetto il sottopasso di via Isonzo. Alle famiglie alluvionate invece sono stati distribuiti addobbi".

Qual è il giudizio del videomapping?

"I riscontri positivi superano quelli dello scorso anno. I colori sono più accentuati, come è possibile vedere nel palazzo delle Poste o in quello di Talenti Framonti. Anche il tema del Natale in tutti i continenti è stato apprezzato, in particolar modo in un anno condizionato non solo dalla nostra alluvione, ma dalle diverse guerre in atto. Poi c'è il valore aggiunto del campanile di San Mercuriale, con la possibilità di vedere la Piazza illuminata dall'alto".

Su Instagram la pagina "Forlì che cringia" ironizza sul Natale in centro...

"Mi faccio delle gran risate. L'importante è che se ne parli, nel bene o nel male. Se hanno atteso la Cintorino per realizzare una pagina di questo tipo mi fa molto piacere (ride, ndr)".

E anche il Tg5 hanno dato ampio risalto alla cerimonia dell'Immacolata...

"Non possiamo che essere contenti. Anche lo scorso anno la nostra piazza a festa era stata oggetto di servizi di TgCom e Studio Aperto".

Ha parlato di palazzo Talenti Framonti, riaperto con "Casa Romagna" proprio in questo periodo di feste...

"I gestori dei locali sono contentissimi e chiedono che la Piazza sia al centro di altri eventi in futuro. L'apertura di "Casa Romagna" ha portato benefici al centro, hanno esternato soddisfazione le associazioni di categoria, ma anche i commercianti".

Anche quest'anno non si festeggerà la fine dell'anno in Piazza...

"E' stata una scelta politica. Servirebbe un investimento tra i 120-130mila euro. Abbiamo preferito risparmiare, decidendo di spalmare i costi per tutto il periodo delle festività".

Gran finale con la festa dell'Epifania...

"Ci sarà un bellissimo spettacolo dalle 15, con Befane danzanti sulla pista di ghiaccio. Ci sarà come da tradizione la Befana dei Vigili del Fuoco che si calerà dal campanile di San Mercuriale e la distribuzione dei dolci ai bimbi".

Come mai, a differenza di alcuni anni fa, non avete prolungato la presenza della pista di pattinaggio fino alla festività della Madonna del Fuoco?

"Come amministrazione abbiamo deciso che era giunto concludere le festività natalizie con l'Epifania. Inoltre c'era da considerare le esigenze degli ambulanti del mercato settimanale, con alcuni banchi che sono stati spostati per far posto al Mercatino di Natale, alla pista di pattinaggio a quella delle macchinine".

E per il 2024?

"Come assessora sento una forte responsabilità, quindi da gennaio cominceremo già a lavorare per il Natale del 2024. Poi a prescindere da quale sarà l'esito delle prossime elezioni amministrative, chi dovrà lavorare sulle future festività non partirà dal nulla, al contrario di quanto è accaduto per la nostra amministrazione, che nel primo anno d'insediamento ha trovato forte difficoltà ad organizzare il Natale".

Come sarebbe un Natale senza luminarie?

"Triste. Il nostro inoltre è diventato un appuntamento fisso per la Romagna".

Cosa vuole dire in conclusione a chi giudica il Natale di Forlì troppo sfarzoso?

"Anche altri comuni alluvionati della Romagna non hanno rinunciato, con videomapping e piste di pattinaggio sul ghiaccio. L'Amministrazione Zattini ha voluto organizzare un qualcosa per la città e non solo. I riscontri sono del tutto positivi. Non si può accontentare tutti, ovviamente si accettano le critiche, affinché siano costruttive".