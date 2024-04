Un anno di Polizia, oltre 13mila reati. Aumentano le liti in famiglia e le rapine, calano i furti

Sono 134 gli arresti effettuati dagli agenti della Polizia di Stato nella provincia di Forlì-Cesena dal 10 aprile del 2023. In occasione della celebrazione dei 172 anni della fondazione della Polizia di Stato, il questore Claudio Mastromattei ha scattato un'istantanea sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia nell’ultimo anno, con particolare riferimento alle attività svolte dal personale di Corso Garibaldi e del Commissariato di Polizia di Cesena in ambiti di particolare delicatezza, come il contrasto alla violenza domestica e di genere e la tutela delle persone che vivono condizioni di “fragilità”. Ed è stato proprio questo il “filo conduttore” della celebrazione. Rispetto all'anno precedente gli arresti sono cresciuti del 24% (furono 108), mentre le denunce a piede libero sono passate da 998 a 823. Per quanto riguarda i reati accertati, sono calati del 3,4%, passando da 14.067 a 13.587. In calo i furti, da 5749 a 5450, mentre si registra un aumento delle rapine, da 113 a 129 casi. In linea le lesioni dolose (437 a fronte delle 432 dell'anno precedente), mentre si è registrato un lieve calo delle percosse, da 106 a 94. In aumento le minacce, da 375 a 418, mentre sono stati denunciati 56 casi di violenze sessuali a fronte dei 70 dell'anno precedente.

Sono 97 gli episodi di ricettazione, mentre 72 quelli di estorsione. Sono 1.452 i casi di truffe e frodi informatiche (1.422 dal 10 aprile del 2022 al 9 aprile del 2023), mentre sono 1.277 i danneggiamenti segnalati. Capitolo stupefacenti: sono 153 i casi accertati (163 nell'anno precedente). Sul fronte dell'ordine pubblico, sono 20 i Daspo emessi (27 nell'anno precedente), mentre sono 10 le sospensioni di attività effettuati attraverso l'articolo 100 del Tulps. Sono invece 11 i divieti d'accesso ai centri urbani firmati, mentre sono stati emessi 15 avvisi orali e 18 fogli di via obbligatorio. In aumento gli interventi per liti in famiglia, da 73 a 135. Sono 250 i controlli straordinari del territorio svolti in provincia, contro i 65 dell'anno precedente di riferimento. Capitolo violenze sulle donne: sono stati trattati 47 ammonimenti per atti persecutori, in aumento rispetto ai 29 anni dell'anno precedente, mentre quelli irrogati sono 22. In merito all'attività d'ufficio, sono 23.314 i passaporti rilasciati (tra il 2022 e il 2023 furono 18.123); in aumento anche i permessi di soggiorno, da 12.220 a 14.800. Sono 119 le espulsioni eseguite.