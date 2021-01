Rispetto delle norme e sorveglianza: l'impegno della Polizia Locale nell'emergenza sanitaria da covid

Il 20 gennaio la Polizia Locale dell'Unione forlivese festeggia come da tradizione il santo patrono San Sebastiano. L'anno appena iniziato, ancora segnato dall'emergenza pandemica da Covid-19, non consentirà lo svolgimento della consueta cerimonia che già da anni veniva festeggiata in ambito provinciale, coinvolgendo le Polizie Locali del comprensorio forlivese e cesenate. Si terrà una funzione religiosa, che terrà conto delle direttive e delle limitazioni imposte dai decreti vigenti. Mercoledì mattina il vescovo Livio Corazza celebrerà la messa nella basilica di San Mercuriale, alla presenza di un gruppo contingentato di personale, in rappresentanza dell'intero Corpo.

Il 2020 ha visto la Polizia Locale non solo impegnata nell'attività di infortunistica stradale, sicurezza e rispetto del codice della strada, ma anche nei controlli finalizzati a garantire il rispetto delle restrizioni anti-covid e che ha visto l'impiego di circa 1800 pattiglie. Sono state identificate 10.812 persone, mentre sono 275 quelle sanzioni per la violazione dei decreti governativi ed ordinanze regionali. Sono 28.481 i servizi di controllo che hanno interessato gli esercizi commerciali e da cui sono emerse 26 sanzioni, che in diversi casi hanno portato alla chiusura dell'attività per il mancato rispetto delle direttive.

"Tale attività, sta proseguendo anche nell'anno in corso, in particolare in questi giorni, a seguito della ripresa dell'attività scolastica delle scuole superiori, ove sono stati potenziati i controlli nelle aree interessate da maggior concentramento di studenti, cioè in prossimità dei maggiori poli scolastici, e nell'area terminal del trasporto pubblico in zona stazione con particolare riguardo al controllo ed al monitoraggio del rispetto delle normative anti contagio", informano dal comando.

Il Corpo ricorda inoltre che "tutte le azioni e le misure adottate per il contrasto dell'emergenza epidemiologica sono state adottate e condivise in sinergia con le forze di polizia del territorio e con gli enti di sanità pubblica e trasporto pubblico locale al fine della migliore e più efficace riuscita degli intenti".