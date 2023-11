Polizia Locale, il primo mese di attività del comandante Claudio Festari. "Impronta importante, nuova organizzazione in atto"

Un impegno su più fronti, "con grandi risultati che vengono riconosciuti dai cittadini". Primo mese di attività da comandante della Polizia Locale di Forlì e già si vedono gli effetti dell'insediamento alla guida del Corpo di Claudio Festari. "Un'impronta importante, grazie anche ad una parziale riorganizzazione" della struttura, rimarca il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo. "Il 15 novembre il comandante ha tagliato il traguardo dei primi 30 giorni da comandante della nostra Polizia Locale e, con l'aiuto del vicecomandante Andrea Gualtieri, con il quale costituisce un binomio perfetto, sono arrivati i primi grandi risultati delle attività svolte, che denotano un impegno molto operativo degli agenti e che possono far ben sperare i concittadini forlivesi", argomenta. "L'attività della Polizia Locale era già ottima in precedenza e abbiamo cercato di mantenere in questo mese di mantenere una certa continuità nelle attività e gradualmente intensificarle, il tutto nell'ottica di una nuova organizzazione che verrà portata nei prossimi mesi al fine di ottimizzare i risultati", l'analisi di Festari.

Sicurezza stradale

Nel primo mese di operatività da comandante, spiega Festari, "abbiamo cercato di intensificare l'attività di controllo su tutto il territorio comunale di Forlì, focalizzandoci in particolar modo sulla sicurezza urbana e stradale. Le pattuglie hanno identificato 3.028 persone, 614 delle quali a seguito dei 282 posti di controllo effettuati durante i quali sono stati controllati più di 2.800 veicoli. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione e sicurezza stradale sono stati svolti 103 controlli finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato d'ebrezza, con sei patenti ritirate, mentre per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti nessuno dei 97 fermati è risultato positività e questo è un dato incoraggiante".

"I controlli - ricorda il vicesindaco - sono volti al rispetto delle norme del codice della strada, ma anche a salvare delle vite. Controlli su abusi di alcol e droghe sono attività di prevenzione, che servono per scongiurare pericoli per gli utenti della strada". Ma, riprende il vicesindaco, "stiamo affrontando la tematica sotto diversi aspetti. Sulla base delle tante segnalazioni che ci sono pervenute abbiamo agito con lavori mirati, con la realizzazione di piste ciclabili e attraversamenti pedonali protetti, con la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni, ma anche con l'installazioni lungo le strade di corpi illuminanti a led e potature di alberi laddove i rami ostruivano la proiezione delle luci, e la realizzazione di rotonde. Recentemente abbiamo scoperto una targa in ricordo delle vittime strade e ai loro familiari e abbiamo avuto due ore di lezione con ragazzi, nel corso delle quali sono state spiegate le dinamiche relative agli incidenti, ma anche le conseguenze dovuti all'uso scorretto delle cinture e gli atteggiamenti da evitare quando sono alla guida".

Aree verdi

Ma le attività hanno riguardato anche le aree verdi delle città, con 31 controlli e otto violazioni contestati in merito al regolamento del verde e altre situazione ravvisate come violazioni. Ad esempio il danneggiamento di panchine, tavoli e giochi, ma anche imbrattamento. Mezzacapo cita l'esempio del "Parco Incontro", "dove - ricorda - si sono verificati danneggiamenti alla struttura che ospita le attività sociali degli anziani. Non si faceva in tempo a ripristinare la tenda che l'indomani presentava già dei tagli". Ma altre situazioni riguarda l'abbandono rifiuti nell'area verde del Campus. "Circa un anno fa si erano registrati dei piccoli problemi in questa area verde, ma grazie al lavoro iniziato dal vicecomandante Gualtieri siamo riusciti ad arginarli come confermato dalla sede forlivese dell'Università di Bologna".

L'attenzione sulle aree verdi, ribadisce Mezzacapo, è alta, perchè "teniamo a garantire che siano fruibili e sicure. Insieme ai volontari delle Guardie Ecologiche e Zoofile abbiamo dato vita al progetto “Parchi sicuri”, con attività di vigilanza alla presenza di personale in divisa o in borghese, senza dimenticare l'installazione progressiva delle telecamere di videosorveglianza come già accaduto al parco di via Dragoni o in quello di via Ribolle. La presenza delle telecamere, associata alla compresenza di agenti, riesce ad arginare e risolvere problemi segnalati dai frequentatori dei parchi".

Inoltre, assicura Mezzacapo, "sono diminuite in modo notevole le segnalazioni legate alle cosiddette baby gang. L'amministrazione è impegnata in un insieme di interventi finalizzati al reinserimento dei giovani tramite anche l'assessorato al Welfare, promuovendo ad esempio delle attività nelle società sportive del territorio". Il vicesindaco tiene comunque a rimarcare che il fenomeno "non è assolutamente paragonabile a quello presente in grandi città".

Pubblici esercizi

Controlli hanno riguardato anche esercizi di vicinato e bar-ristoranti, "che saranno ulteriormente potenziati", garantisce Festari. Sono stati svolti 62 controlli, alcuni dei quali si sono conclusi con diverse sanzioni in particolar modo per quanto riguarda la mancata etichettatura dei prodotti in commercio e la vendita di bevande alcoliche negli orari serali non consentiti. Sono invece nove i sequestri amministrativi in ambito commerciale. In Corso Mazzini è stata identificata e denunciata una persona sorpresa con un'arma taglio e denunciata. L'attività della Polizia Locale, già ottima, abbiamo cercato di mantenere continuità e piano piano intensificarla, nell'ottica di una nuova organizzazione nei prossimi mesi.

Controlli intensificati alla stazione

"Sulla base delle segnalazioni insieme al sindaco Gian Luca Zattini abbiamo chiesto di intensificare controlli in alcune aree della città, ad esempio nei pressi della stazione durante l'orario di rientro dei pendolari dalle 17.30 fino alle 20, con orari che verranno decisi dal comandante - argomenta Mezzacapo -. Ci sarà sempre una pattuglia che vigilerà sulla zona, che è anche video sorvegliata. E' un segnale che abbiamo voluto dare una risposta ad episodi di 'percepita insicurezza'. Ringrazio anche Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza per i numerosi controlli effettuati alla stazione, concordati con il comandante di Polizia Locale, e che si sono tradotti con ottimi risultati. Il tutto nell'ottica di garantire una qualità della vita in città come emerso dagli studi pubblicati sul Sole 24 Ore". Sono stati rinforzati i controlli relativi al progetto “Case sicure” nelle case popolari, argomenta il vicesindaco, "con azioni efficaci che sono state poste in essere ed altre da perfezionare". Per il periodo natalizio, rende noto Festari, "sicuramente ci sarà un'intensificazione dei controlli, alla luce del fatto che sono attesi visitatori da altri territori"