Segavecchia, primo weekend da tutto esaurito: "Abbiamo ritrovato una Forlimpopoli con tanta voglia di festeggiare"

Il primo weekend della Segavecchia ha registrato il tutto esaurito con centinaia di persone accorse da tutta la Romagna a Forlimpopoli per godersi la magia della festa più attesa di metà Quaresima. "Il bilancio è estremamente positivo - ammette la sindaca Milena Garavini -. Abbiamo sfidato le incerte condizioni meteorologiche e la nostra scommessa è stata vinta. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo assistito a un grande afflusso di pubblico e soprattutto a un grande spettacolo con molti carri allegorici, tanti gruppi a piedi, accompagnati dalla musica in collaborazione con i ragazzi dell'Accademia. Le giostre e le attrazioni itineranti hanno sempre a Forlimpopoli un punto di riferimento importante. Infine un grazie particolare va a tutte le associazioni per la collaborazione a partire dall'Ente Folkloristico Forlimpopolese che da sempre organizza il tutto. Ci prepariamo al prossimo fine settimana e vi aspettiamo numerosi per fare festa insieme a noi":

Per Mirko Campri, presidente dell'Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, la Segavecchia è la festa identitaria di Forlimpopoli: "Il primo weekend di festa si chiude con un risultato assolutamente positivo. Il tempo ci ha graziato ed è stato addirittura nostro complice. Tanta gente e tanti bambini, con un bellissimo corso mascherato con dieci carri. Abbiamo ritrovato una Forlimpopoli con tanta voglia di festeggiare e di vedere la Vecchia sfilare rinvigorendo lo spirito identitario della nostra città. Perché la Segavecchia non è solo un evento sul calendario di Forlimpopoli, ma è il cuore pulsante della nostra comunità, un momento in cui celebrare chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Attraverso questa festa, riaffermiamo i nostri valori, rinnoviamo i nostri legami, ricarichiamo le nostre energie per affrontare insieme le sfide del futuro".

Un successo del volontariato: "La Segavecchia vince stravince - sottolinea Campri - perché ci sono circa 150 persone che, a vari livelli, si impegnano per la sua buona riuscita. 150 persone che ogni anno prestano la loro opera e il loro tempo libero con spirito di servizio e di gratuità. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni di Forlimpopoli che hanno contribuito al successo di questo primo weekend". Un primo weekend impeccabile: "In questo primo weekend di festa tutte le manifestazioni si sono svolte in modo impeccabile - aggiunge Campri ., Sabato abbiamo visto tanti giovani al pomeriggio e tantissime famiglie nella parte finale. Domenica le due sfilate sono state partecipatissime e il corso mascherato è stato da incorniciare."

"Non posso che essere soddisfatto - prosegue Campri - e ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato insieme a noi tutto l'inverno per la buona riuscita di questo primo weekend. Ringrazio anche i gestori del Luna Park che hanno collaborato e si sono impegnati a fondo per far sì che la festa potesse funzionare al meglio. Un ringraziamento speciale va a tutta la macchina comunale che si è messa a disposizione, anche riuscendo a risolvere i problemi che si sono presentati in corsa. Ora ci aspettano le tre Giornate del Ragazzo al Luna Park nelle quali ci auguriamo ci sarà una grande affluenza di giovani e famiglie e aspettiamo con ansia il weekend conclusivo per festeggiare tutti assieme e concludere in bellezza l'edizione 2024 della Segavecchia".

Un programma ricco e per tutti i gusti: eventi culturali e sportivi, mostre, musica, sfilate, giochi, prelibatezze culinarie e molto altro hanno animato le vie e le piazze del centro storico. Un successo che ha premiato la dedizione degli organizzatori e la forza di una tradizione radicata nel territorio. "La Segavecchia si conferma un evento di grande richiamo, capace di unire tradizione, divertimento e senso di appartenenza - rimarca Campri -. Un successo che rende Forlimpopoli la capitale della Romagna per un'intera settimana". La Segavecchia ha un futuro radioso davanti a se: "Come era solito dire il compianto Marco Comandini - conclude Campri - la Segavecchia continuerà ad avere successo finché resterà la festa dei bambini e dei ragazzi. Quello che abbiamo visto in questo primo weekend ne è la conferma e ci dà la giusta energia per andare avanti". E la festa continua.