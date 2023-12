Casa Romagna è partita bene: "Ha un'identità precisa". Non ci sarà più la vendita di prodotti a fianco dei ristoranti

E' partito bene il progetto di Casa Romagna, il nuovo hub enogastronomico sostenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nel palazzo Talenti-Framonti in piazza Saffi dopo l'addio di Eataly. Il primo mese, complice anche il periodo da sempre vocato ai consumi e alla convivialità come è quello di dicembre, è andato molto bene. Lo spiegano i vertici della Fondazione Cassa dei Risparmi. “Mi risulta che per le prenotazioni vadano già a febbraio”, commenta il presidente Maurizio Gardini.

Questi significa, sempre per Gardini, “che Casa Romagna ha una su identità ben precisa”. “Vuole essere un hub del territorio, dando una mano a rivitalizzare il centro storico, coniugando nel 'saper vivere', il 'sapere' e il 'vivere bene'”, aggiunge il vice-presidente Gianfranco Brunelli. Il progetto, spiega sempre Brunelli, non è ancora completato: “Mancano i corsi di cucina, le manifestazioni culturali.... il 'sapere' che si abbina al 'vivere'”.

Non ci sarà, invece, come era con Eataly il cosiddetto “supermercato”, vale a dire l'acquisto di prodotti negli spazi non utilizzati dalla ristorazione, un mix che contraddistingueva l'offerta di Eataly. “Ci potrà essere una vendita di prodotti Dop e di nicchia legati a degustazioni, ma Casa Romagna è pensata come una vetrina per il territorio senza che ci debba essere necessariamente l'acquisto fisico”, precisano Gardini e Brunelli.