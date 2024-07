Piazza Saffi gremita per il concerto di Radio Bruno, l'assessora Cintorino: "Colpo d'occhio da brividi, format vincente. Ci proveremo anche per il 2025"

In Piazza Saffi gli operai sono al lavoro per smontare il grande palcoscenico che ha ospitato mercoledì sera il concertone di Radio Bruno. Novemila gli spettatori che hanno voluto assistere dal vivo alle esibizioni dei big della canzone italiana come Elettra Lamborghini, Renga, Nek, Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Arisa, Malika Ayane, Benji & Fede e Cristina D'Avena solo per citarne alcuni. Ma c'è stato anche l'effetto Blue, un tutto al cuore per tanti giovani arrivati da fuori regione per sentir cantar dal vivo una delle band di maggior successo degli ultimi due decenni e che ha proposto al pubblico il nuovo singolo "My city" oltre a due cavalli di battaglia, "A chi mi dice" e "One love". Chi non ha voluto sfidare il gran caldo (c'erano ancora oltre 30°C alle 20,30), ha potuto ammirare Piazza Saffi in tutto il suo splendore sul canale 73 del digitale terrestre.

"Il bilancio è decisamente positivo - commenta Andrea Cintorino, assessora ai Grandi Eventi -. Anche per l'estate 2024, Piazza Saffi si è confermata una delle protagoniste della musica leggera italiana grazie al Concerto di Yoga Radio Bruno. Quando sono salita sul palcoscenico per il saluto istituzionale l'impatto visivo della nostra Piazza è stato da brivido. Che emozione vedere tutta quella gente. E' un fo". Le immagini catturate dal drone di Radio Bruno per la diretta televisiva sul canale 73 e che saranno riproposte nel mese di agosto su La5 parlano chiaro: il cuore del centro storico era gremito da novemila persone, il limite massimo di presenze consentito dalla commissione vigilanza. Ma erano gremiti anche i vicini corsi. "Non ci sono stati problemi di ordine pubblico, con il centro presidiato dalle forze dell'ordine e dalla Croce Rossa - precisa Cintorino -. Molti spettatori, temendo il caldo, sono arrivati con più calma. Comunque eravamo attrezzati per ogni evenienza".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Il boom di presenze ha avuto riflessi anche sui locali: "Erano tutti pieni e non solo quelli in Piazza. Ho fatto una serie di ricognizioni e posso dire è stato un ottimo successo. E' stato un bellissimo evento per la città e non posso che essere soddisfatti". "Un ringraziamento speciale va a Radio Bruno - afferma Cintorino - che dimostra la sua eccellente qualità artistica e organizzativa, il valore di grande emittente nazionale e internazionale, l'attaccamento al territorio e alle città come Forlì alla quale è legata da radici profonde. Come Assessorato crediamo fortemente nell'importanza del Concerto di Radio Bruno e ce l'abbiamo messa tutta per dimostrare di essere interlocutori professionali e di avere le capacità di rendere Forlì accogliente e dinamica. Tengo molto a ringraziare il servizio Cultura, guidato dal dottor Stefano Benetti, lo staff operativo e la Polizia locale".

"Mi preme esprimere gratitudine anche a tutte le realtà che, attraverso il loro sostegno, hanno permesso la realizzazione di questo evento che oltre ad aver attirato anche migliaia di persone da fuori città, assicura a Forlì una potente risonanza mediatica sia attraverso Radio Bruno, Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e l'app Radio Bruno, sia perché, grazie all’accordo con Mediaset, anche quest'anno la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto", sottolinea l'assessora. E per quanto riguarda la prossima estate? "Il format è vincente. Speriamo di riproporlo anche nel 2025. Ed è l'intenzione dell'amministrazione comunale". Ma i grandi eventi di Piazza Saffi non finiscono qui. "Ad inizio settembre ci sarà "Cara Forlì", la grande festa del liscio, ma stiamo valutando altre serate gratuite ed aperte a tutti. Poi ovviamente stiamo lavorando sul Natale e sul Capodanno. L'intenzione è di poter tornare a festeggiare il nuovo anno in Piazza con una bella festa".