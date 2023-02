Il bilancio del primo TedX: "Forlì si conferma una città viva e propensa al cambiamento"

Interrogarsi senza limiti e pregiudizi per stimolare il dibattito e coltivare il senso critico. Sabato scorso, al teatro Il Piccolo, la prima edizione del TedX forlivese è stata un tripudio di conoscenza e voglia di mettersi in gioco che ha unito il pubblico e gli speakers nella missione di far sbocciare “idee che vale la pena diffondere. "Per tutti noi è stata una giornata dedicata all’ispirazione, alla curiosità e al dibattito - afferma Valerio Melandri, organizzatore del TedX -. Condividere idee ed esperienze di vita ci ha arricchito stimolando riflessioni e nuovi punti di vista. Forlì si è mostrata ancora una volta per quello che è; una città viva, propensa al sano cambiamento, ricettiva, con un terreno fertile di conoscenza che ha bisogno di essere coltivato e arricchito di nuovi innesti. Il nostro non è certamente un addio ma un arrivederci al 2024. Ci lasciamo alle spalle un’edizione cantiere del TedX di Forlì, un laboratorio di idee che ha fatto da apripista alle prossime edizioni e a interrogativi sempre più autentici".

VIDEO - Il TedX spiegato dai protagonisti

Sul palco, nell’arco di un pomeriggio ricco di sorprese e momenti di riflessione, si sono alternati 6 speakers d’eccezione provenienti da vari ambiti della società civile che hanno arricchito il pubblico presente in sala con la propria esperienza di vita. Per Giulia Nicoletti, co-organizzatrice del TedX, "l’evento di sabato è stato un successo inatteso. La risposta della città ci ha sorpreso sotto ogni punto di vista. In meno di due mesi abbiamo registrato 517 iscritti alla nostra newsletter e in soli dodici minuti abbiamo venduto tutti i biglietti a nostra disposizione. Vogliamo ringraziare di cuore tutti i volontari che rappresentano lo scheletro e il motore di questa bellissima iniziativa e grazie soprattutto ai 32 eroi che hanno contribuito con la loro partnership a portare il TedX anche a Forlì". Gli speech saranno disponibili e visionabili nell’arco di tre settimane al seguente link: https://tedxforli.com/