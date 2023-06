Biliardo, due giovani del Liceo Artistico e Musicale "Canova" vincono i campionati nazionali studenteschi

Due giovani del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova”, Gabriele Salsi della 4AM e Karen Rossi della 4AB, hanno vinto i campionati nazionali studenteschi di biliardo che si sono disputati a Cervia il 27 maggio 2023 nel palazzetto dello sport. "Biliardo & scuola" è un progetto della Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.) che è stato approvato dal Ministero dell’Istruzione. L'obiettivo generale di questo progetto è proporre nella scuola secondaria di secondo grado una didattica che faccia conoscere il gioco del biliardo attraverso l’apprendimento di nozioni tecnico-teoriche con le relative esercitazioni pratiche. L’insegnamento del biliardo riesce a far conoscere ai ragazzi il lato più coinvolgente delle materie scientifiche, cioè quello “applicativo”. Quando un allievo risolve una situazione problematica di schema complesso, nella geometria del biliardo, diventa protagonista in quanto inventore o scopritore della soluzione.

L’aspetto strategico di questo sport è stato il principale motivo di interesse per studenti e studentesse del Liceo che si sono appassionati con entusiasmo alla disciplina. Alcuni di loro hanno continuato il percorso anche al di fuori delle lezioni scolastiche ottenendo la possibilità di allenarsi con atleti prestigiosi del settore e partecipare alla gara nazionale studentesca di boccette organizzata dalla F.I.Bi.S. a Cervia il 27 maggio 2023 nel palazzetto dello sport. Proprio in quella occasione gli studenti Gabriele Salsi di 4aM e Karen Rossi di 4aB hanno partecipato alla gara come singoli e come coppia mista, nella quale si sono qualificati al primo posto. Un grande risultato per il Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” che, grazie anche alla recente istituzione del gruppo sportivo scolastico, ha ampliato la possibilità di partecipazione alle varie manifestazioni sportive locali e nazionali.