Bimbi e coesione sociale: all'Arcobaleno un progetto di comunicazione interculturale per combattere i pregiudizi

Nelle mattinate di giovedì 17 e 24 novembre le assessore Paola Casara (Politiche educative) e Andrea Cintorino (Rapporti con i Quartieri) hanno partecipato agli incontri presso la Scuola materna statale “Arcobaleno” dove si sono svolti laboratori di “Comunicazione interculturale per bambini per combattere i pregiudizi”. Il progetto è organizzato dal Comitato di Quartiere “Musicisti Grandi Italiani”, coordinato da Giuliano Margheritini, in collaborazione con la cooperativa CIM (Centro studi e cooperazione internazionale).

“E’ stato molto bello partecipare a questa iniziativa - dichiara Andrea Cintorino -, che rappresenta un'importante connessione tra Quartiere e Scuola, perché partendo proprio da questi luoghi si può intraprendere il percorso che promuove la coesione sociale". Aggiunge Casara: "E’ proprio dai bambini che si deve partire per combattere i pregiudizi, ed è in questi ambiti che si devono insegnare le linee di una sana convivenza. Sono i piccoli che dovranno costruire il futuro e attraverso la scuola si può partire con questi progetti che vedono coinvolti i territori attraverso i Quartieri”. Agli incontri sono intervenuti anche componenti del Comitato di Quartiere.