Bimbi, insegnanti e famiglie: alla Cava la festa di Natale della scuola dell'infanzia "La Nave"

Si è svolta martedì, in via Badia Tedalda nel quartiere Cava, la festa di Natale della Scuola dell'Infanzia La Nave che ha visto un corteo di oltre 100 persone composto da bambini, insegnanti e famiglie che hanno sfilato per le vie del quartiere cantando i Christmas Carols, accompagnati dalle musiche di zampogna e dal Coro degli Alpini. Il corteo è partito alle 16 dalla scuola; i bambini (dai 3 ai 5 anni) vicini alle loro insegnanti erano vestiti da angeli, stelle e pastori, mentre i loro genitori li seguivano portando una lanterna. Lo zampognaro era a metà fila e gli Alpini a fianco del corteo. Era presente il parroco Don Davide della parrocchia Santa Maria ausiliatrice della Cava, la preside Elena Morra e il direttore Francesco Montanari.

La Polizia Municipale ha diretto il traffico del corteo che ha fatto tappa alla rotonda centrale della cava fino a raggiungere l'ingresso della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice dove Don Davide Brighi, a campane slegate, ha annunciato la nascita di Gesù e ha presentato la Sacra Famiglia ai bambini. Da lì, le famiglie si sono spostate nel campetto adiacente per un suggestivo spettacolo di balli e canti in italiano e in inglese, preparati con le insegnanti di sezione e la madrelingua inglese. Infine, accompagnati dai canti degli alpini, dalle loro fisarmoniche e dallo zampognaro, ci si è diretti nella saletta della parrocchia allestita con una merenda per i bambini e il vin brûlé per gli adulti. La festa è stata un evento importante per il quartiere della Cava poiché sono stati coinvolti gli abitanti, tramite il Comitato di Quartiere, mentre lo scopo è stato di portare la gioia della scuola in tutte le case tramite canti e le luci.

