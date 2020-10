Bimbo positivo in un'altra scuola materna: tutta la classe finisce in quarantena

Un altro caso di covid-19 in tenera età. Grazie all’attività di contact tracing, svolta dall’Igiene pubblica di Forlì, domenica è stato individuato un caso positivo di uno studente in una scuola materna di Pieve Salutare di Castrocaro Terme. Come informa una nota dell'Ausl di Forlì, il personale Ausl ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha disposto che tutta la classe del positivo (tranne un alunno, in quanto assente) sia messa in quarantena fino al 23 ottobre e che gli alunni e il personale docente e non docente effettuino il tampone. Sono venti da giovedì i casi accertati in ambiente scolastico.

