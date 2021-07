Bimbo resta incastrato in uno scivolo al parco della Resistenza: liberato dai Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta giovedì pomeriggio, poco dopo le 18, ai Giardini della Resistenza per soccorrere un bambino rimasto incastrato in una scivolo. Con l'ausilio di attrezzature tecniche, la squadra ha provveduto a liberare il bambino per affidarlo al personale di Romagna Soccorso intervenuto con un ambulanza. Fortunatamente per il piccolo solo tanto spavento. Sul posto anche la Polizia Locale