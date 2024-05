Biogas da scarti alimentari: un progetto dal Pnrr per l’istituto Saffi-Alberti

La parola all’ordine del giorno all’Istituto Tecnico Saffi-Alberti è sostenibilità. Ma come superare le barriere di una lezione frontale sull’argomento? Realizzando un progetto di ricerca a partire dal proprio contesto scolastico. Sfruttando scarti alimentari offerti dal bar scolastico, le allieve e gli allievi delle classi quinte degli indirizzi “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie sanitarie” che hanno deciso di aderire al progetto, sono riusciti a produrre biogas utilizzando una serie di ceppi batterici, ottenuti in parte grazie alla collaborazione dell’azienda Caviro e in parte già presenti in Istituto.

Un lavoro portato avanti organizzando sei diversi staff di ricerca, composti ciascuno da una figura formata sui processi biochimici e sulle questioni etiche sollevate da questo processo, una specializzata invece sulle metodologie laboratoriali per la crescita batterica in assenza di ossigeno e, infine, una formata sulle applicazioni dell’informatica alla ricerca biologica. Punti di vista diversi per un solo obiettivo: esaminare l’effetto che diversi tipi di scarti possono avere sulla produzione di biogas.

Il progetto, realizzato grazie ai fondi Pnrr, diretto dalla professoressa Lorena Valtancoli e dal professor Ruben Philip Impellizzeri, è stata l’occasione di familiarizzare dal vivo con le principali fasi della ricerca scientifica: non solo esperimenti in laboratorio biologico, ma anche analisi dei dati informatizzata, esplorazioni di banche dati assistiti dall’intelligenza artificiale e infine la scrittura di un abstract, cioè di un riassunto di articolo scientifico, sul tema. Un percorso, portato avanti per l’intero mese di aprile, finalizzato a formare scienziate e scienziati consapevoli delle responsabilità e della dimensione sociale della pratica scientifica e delle biotecnologie.