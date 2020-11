Birra in compagnia in auto in centro e senza la mascherina: terzetto multato per aver violato le norme anti-covid

La birra tra amici costa cara a tre soggetti di nazionalità albanese che si erano dati appuntamento nel centro di Forlì. Il terzetto è stato sanzionato dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato per aver violato le norme contro la diffusione del covid-19 inserite nel decreto firmato nelle settimane scorse dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I tre sono stati identificati in centro all'interno della loro auto dove si stavano intrattenendo bevendo birre.

All’arrivo degli agenti, presenti in zona per verificare che il locale sanzionato e chiuso sabato pomeriggio osservasse la prescrizione, non avevano le mascherine regolarmente indossati. Per questo motivo è scattata la sanzione di 400 euro per ciascuno di loro.