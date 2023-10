Biserni a "Salotto blu": "Sulle strade 3150 morti in un anno, ma chiudiamo i distaccamenti di Polizia"

Giordano Biserni, fondatore e presidente nazionale di Asaps, rilancia il tema della sicurezza sulle strade. E lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera, sabato, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, "La tragedia di Mestre poteva probabilmente essere evitata - spiega Biserni - se la protezione offerta dal guard-rail fosse stata adeguata. Perché non si utilizzano i fondi del Pnrr per adeguare la logistica stradale, antiquata e superata?".

I comportamenti personali? "La velocità è da sempre attrattiva, ma serve riflettere. Se si miscela a distrazione e imprudenza diventa fatale". I monopattini? "Strumenti agili ed economici, che però hanno rivelato la propria pericolosità, soprattutto per chi li utilizza. Necessitano di un particolare equilibrio fisico e mentale per essere condotti. Dunque servono regole certe e cogenti".