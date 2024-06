Biserni (Gal) a 'Salotto blu": "Gli antichi percorsi della Fede, opportunità per il turismo montano"

Bruno Biserni, presidente di "Gal Altra Romagna", non ha dubbi: "La situazione dei Comuni collinari e montani, se guardiamo al futuro, è critica. Il turismo è una delle opportunità disponibili per fare di che tra dieci anni siano ancora vivaci e popolate. Uno degli elementi su cui puntare è il rilancio dei Cammini che un tempo conducevano a Roma, capitale della cristianità. Risultano attrattivi per turisti italiani e stranieri. Ecco perché abbiamo organizzato due giornate di riflessione sui Cammini, a cominciare dalla Via Romea Germanica, che si terranno a Bagno di Romagna i prossimi 13 e 14 Giugno." Di questo e altro Biserni ha parlato nel corso della trasmissione condotta da Mario Russomanno che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Ci stiamo muovendo per un accordo che sarà stipulato con altri nove Gal italiani - ha detto -. Metteremo in piedi sinergie che risulteranno utili a tante località, a cominciare da quella che nella nostra terra si trovano a Sud della Via Emilia".