Bivaccavano nel cuore della notte dentro il parco della Resistenza: denunciati

Bivaccavano nel cuore della notte all'interno del parco della Resistenza. Due cittadini stranieri sono stati denunciati a piede libero dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. I poliziotti sono intervenuti dopo che era stata segnalata la presenza di due individui che occupavano abusivamente uno spazio per la notte. I due, che stavano bivaccando a chiusura inoltrata del Parco, sono stati accompagnati in Questura per la loro identificazione poiché non avevano al seguito alcun documento. Al termine delle attività sono stati denunciati per violazioni inerenti la legge sull’immigrazione, in un caso per mancata esibizione – senza giustificato motivo – di documenti identificativi e quant’altro comprovante la regolare permanenza sul territorio nazionale, l’altro invece per essere del tutto clandestino.

