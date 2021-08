Bivacchi notturni: intervento antidegrado, rimossi materassi e cuscini

A seguito di segnalazioni giunte alla centrale operativa da parte di alcuni cittadini, la Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, distaccamento di Forlì, è intervenuta in via Olivucci, una traversa di via Vittorio Veneto, per rimuovere giacigli e bivacchi utilizzati nelle ore notturne da alcuni clochard. La pattuglia intervenuta martedì mattina ha attivato il servizio di Alea Ambiente per la rimozione di materassi e cuscini improvvisati e per la pulizia di tutta l'area. Dopo la rimozione nei giorni scorsi di biciclette abbandonate nella zona della stazione ferroviaria e del centro storico continuano gli interventi contro il degrado urbano.