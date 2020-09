Bivacco sulle panchine del centro storico: interviene la Polizia Locale

"La convivenza e il decoro nella vita cittadina passano, in primo luogo, dal rispetto che ogni persona deve portare nei confronti delle altre persone e dei luoghi, ma anche dall'attenzione quotidiana che tutti dobbiamo riservare alla correttezza di comportamenti". Con queste parole il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo ribadisce il concetto portante dell'indirizzo dell'amministrazione comunale in materia di sicurezza. Giovedì mattina la Polizia Locale ha sorpreso alcune persone dormire su panchine in pieno centro, nelle adiecenze di Piazza Saffi.

Una di queste persone, trovata sprovvista di documenti, è stata identificata e a suo carico è stata elevata una multa per violazione rispetto al vigente Regolamento di Polizia Urbana. "Non è accettabile, a mio avviso, lasciare che comportamenti scorretti vengano accettati passivamente - conclude il vicesindaco -. Il messaggio che vogliamo dare è chiaro e convinto: la correttezza dei comportamenti è fondamentale, così come il rispetto delle regole della civile convivenza e del decoro".

Foto di archivio