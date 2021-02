Blackout nella zona di San Martino in Strada: "Guasto ad una linea di media tensione"

Le cause, spiegano da Enel, sono da attribuire ad "un guasto su una linea di media tensione avvenuto intorno alle 16.15"

San Martino in Strada senza corrente elettrica mercoledì pomeriggio. Le cause, spiegano da Enel, sono da attribuire ad "un guasto su una linea di media tensione avvenuto intorno alle 16.15". Dall'azienda informano inoltre che "dopo pochi minuti, grazie alle manovre in telecontrollo il 90% della clientela è stata rialimentata, mentre il resto dei clienti intorno alle 16.50".