Serie di temporanei blackout in città: "Guasto attribuibile alle elevate temperature"

Serie di blackout in città lunedì mattina. Segnalazioni di assenza temporanea di corrente elettrica sono arrivate dalla zona di via Campo di Marte e viale Italia. Enel informa che ad averli innescati è stato "un doppio guasto su un cavo interrato in media tensione e che, grazie alle manovre da remoto, il servizio elettrico è stato ripristinato in tempi rapidi. Tutti i clienti sono stati rialimentati". Enel informa che interverrà "per riparare il tratto della linea andata in guasto senza togliere però la fornitura di energia elettrica".

Quanto alle cause del guasto, viene chiarito, "è attribuibile alle elevate temperature e a un maggior consumo di energia elettrica". Presumibilmente dovuto ad un massiccio impiego dei condizionatori d'aria. Il caldo, infatti, non allenta la sua morsa. E martedì, come annunciato dalla Protezione Civile, le temperature potranno superare i 38°C. In città, alle 15,30, la temperatura registrata dal termometro del servizio meteorologico dell'Arpae era di 34,5°C, mentre a Cusercoli la massima è stata di 35,3°C e a Rocca San Casciano di 35,5°C.