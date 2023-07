Breve blackout notturno in alcune aree della città: Enel chiarisce le cause

Momentaneo blackout, nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì, poco prima delle 2, in alcune aree della città, nella zona di Coriano. Enel informa che la problematica è riconducibile ad "un guasto all’interno di una cabina di distribuzione secondaria". Le utenze sono state ripristinate in poco meno di 10 minuti. "Il centro operativo di Bologna è riuscito attraverso il telecontrollo a ri-alimentare in breve tempo tutti i clienti riducendo i disagi", chiarisce Enel, aggiungendo inoltre che mercoledì mattina si stava provvedendo alla riparazione del guasto. "Al termine della stessa dovremo interrompere l’erogazione dell’energia elettrica per un breve periodo solo per gli utenti di quella cabina al fine di mettere in servizio il nuovo elemento in sicurezza", conclude l'informativa.