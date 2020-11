Blitz antidroga dell'Arma, scoperta la coppia dello spaccio: in casa "maria", hashish e eroina

Dalla marijuana all'eroina, il tutto ben nascosto nella camera da letto matrimoniale. Colpo allo spaccio dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì, che hanno arresto due conviventi residenti a Forlì, una nigeriana di 44 anni ed un veronese di 44, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz si è concretizzato anche col sequestro di oltre mezzo chilo di marijuana, 25 grammi di hashish, 100 grammi di sostanza da taglio e 10 grammi di eroina già divisi in dosi e pronti per esser spacciati.

L'attività antidroga degli uomini dell'Arma è partita da una serie di pedinamenti effettuati nei pressi dell'abitazione della coppia, nel centro della città mercuriale. Mercoledì sera è scattata la fase operativa, con la perquisizione della coppia mentre stava rincasando. Ma è in casa che i militari hanno trovato e sequestrato lo stupefacente, confermando così i sospetti che i due avevano messo in piedi un'attività di spaccio. Il giudice l'indomani ha convalidato l'arresto (pubblico ministero Filippo Santangelo), disponendo l’obbligo di dimora nel Comune di Forlì e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte al giorno.

Foto di archivio