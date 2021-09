Scenografico blitz con pattuglie ed elicottero al distributore di benzina, "non c'è stata alcuna rapina"

Le pattuglie dei carabinieri, l'elicottero dell'Arma in rinforzo dall'alto: è stato un vero e proprio blitz in grande stile in un punto molto trafficato della via Emilia e di fronte all'affollato centro commerciale 'Le fornaci'. Per questo in molti, martedì pomeriggio, si sono preoccupati a Forlimpopoli, temendo che fosse avvenuta una rapina o un grave fatto di sangue. Ma per fortuna niente di tutto questo. E' quanto avvenuto intorno alle 17,30 nel piazzale del distributore di benzina 'Total-Erg' sulla via Emilia a Forlimpopoli, che si trova di fronte all'ingresso del 'Bennet' . A quanto pare i carabinieri hanno completato un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di due soggetti. Il blitz è avvenuto quando nell'area del distributore e dell'annesso bar c'erano circa una decina di persone, che si sono trovate non vittime ma spettatori di quanto stava accadendo, anche se l'attività vera e propria alla fine si è svolta in una zona defilata e priva di estranei e quindi in sicurezza. Nessuna rapina, quindi, come è corsa voce per tutta Forlimpopoli e sui social network per ore. Ma neanche armi sventolate, se non quelle di ordinanza dei carabinieri, di cui non c'è stato alcun bisogno di usare. La concentrazione poi di rinforzi nell'area, con il sopraggiungere di elicottero e delle pattuglie con le insegne dei carabinieri ha attirato l'attenzione di diversi passanti. Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria sono ancora in corso le attività di indagine che procedono nel più stretto riserbo.