Blitz della guardia di finanza, sequestrati 74mila prodotti di materiale elettrico insicuro

I finanzieri del Comando Provinciale di Forlì hanno sequestrato a Forlì oltre 72.000 articoli non conformi alle normative europee in tema di sicurezza, vale a dire riportanti il marchio CE contraffatto. La contraffazione del suddetto marchio rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, in quanto il prodotto acquistato non è stato sottoposto all’attestazione in materia di sicurezza, provenienza e qualità dei prodotti, risultando quindi possibilmente pericoloso.

Tutti i pezzi, per alcune migliaia di euro di valore, sono stati sequestrati in un negozio, in generale materiale e minutaglie per impianti elettrici, beni a cui si dà scarso valore, ma che possono diventare un notevole problema di sicurezza in casa. Il sequestro è avvenuto durante un controllo di routine a Forlì e si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di una cinese per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Inoltre, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio, per violazione della normativa nazionale del Codice di consumo, poiché sorpreso nell’atto di vendere prodotti privi delle avvertenze, dell’origine e paese di produzione o importazione o, in alcuni casi, con etichetta riportante solo lingue estere. Nei suoi confronti, pertanto, sono state constatate sanzioni amministrative fino ad un massimo di circa 25.000 euro.

L’intervento eseguito dalle Fiamme Gialle forlivesi, oltre alla dismissione dal commercio di prodotti falsi ovvero potenzialmente insicuri e pericolosi, quindi rivolta a tutela dei cittadini, assume particolare rilievo anche in termini di difesa della libera concorrenza del mercato, atteso che la mancata sottoposizione dei prodotti ai test di sicurezza comporta la possibilità di applicare prezzi decisamente vantaggiosi che, inevitabilmente, si ripercuotono a danno degli onesti imprenditori che offrono prodotti conformi alle normative.

Il controllo è avvenuto nel contesto del piano di interventi messi a punto dalla Guardia di Finanza di Forlì-Cesena nel corso della stagione estiva, sotto il costante coordinamento della Prefettura di Forlì-Cesena. Sono state fino ad oggi impiegate circa 150 pattuglie, nell’arco delle 24 ore giornaliere, identificate oltre 1800 persone, controllati più di 1.000 autoveicoli e sequestrati altri duemila prodotti non conformi alle normative di sicurezza vigenti o potenzialmente dannosi per i cittadini.