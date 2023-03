Boato nella notte, i malviventi scappano con tutto il Bancomat: un bottino da decine di migliaia di euro

Boato nella notte e paura in viale Risorgimento a Forlì. Si è verificata l'esplosione di un Bancomat intorno alle 3:20 della notte tra venerdì e sabato. La tecnica quella classica, con la struttura riempita di gas e fatta saltare in aria. I malviventi dopo l'esplosione hanno portato via l'intero blocco del Bancomat dove sono contenuti i soldi.

Poi la fuga dopo aver creato danni ingenti alla filiale di Credit Agricole, si quantifica il bottino in diverse decine di migliaia di euro, il venerdì sera i Bancomat sono particolarmente pieni in vista del weekend. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Questura che indagano per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili, che come spesso avviene in questi casi hanno oscurato le telecamere di sicurezza della banca con della vernice.