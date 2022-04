Body shaming e il senso di solitudine: "Cuoriconnessi" entra in classe e mette a confronto i giovani

Venerdì 29 aprile e venerdì 20 maggio sono previste le ultime due tappe del virtual tour di "Cuoriconnessi" a chiusura dell’anno scolastico. "Cuoriconnessi" è il

progetto di Unieuro realizzato in collaborazione con Polizia di Stato, nato per sensibilizzare studenti, docenti e famiglie di tutta Italia sul cyberbullismo e all’utilizzo corretto della tecnologia. Gli incontri della durata di 50 minuti che si svolgeranno durante le ore di lezione in classe, si sono già dimostrati un valido supporto multimediale per coinvolgere e interagire con un numero sempre più ampio di alunni e professori.

L’attività rappresenta un esempio virtuoso di come la tecnologia possa creare maggiore inclusione raggiungendo contemporaneamente migliaia di studenti in ogni angolo d’Italia, con momenti di reale ascolto e condivisione. Ancora una volta, prendendo spunto da un’esperienza reale, la puntata del 29 aprile tratterà il tema del body shaming, una tendenza estremamente diffusa per deridere e offendere qualcuno in base al suo aspetto fisico.

All’evento condotto dal giornalista Luca Pagliari interverranno Gianluca Massettini della Polizia Postale e la Psicoterapeuta Carla Urbinati che sottolineerà il dilagare di questa forma di bullismo, approfondendo il fenomeno legato alle discriminazioni fisiche e affrontando i disagi che ne derivano. Tutti saranno a disposizione degli studenti connessi per interagire e offrire loro ulteriori spunti di riflessione e confronto.

Durante l’incontro del 20 maggio, attraverso varie e significative testimonianze di adolescenti, si tratterà della solitudine e della difficoltà di intrattenere relazioni, problematica adolescenziale che ha assunto dimensioni preoccupanti a causa del distanziamento sociale e dell’eccessivo utilizzo dei social. Anche a questa tappa parteciperanno figure professionali esperte per stimolare un dialogo aperto e costruttivo con i ragazzi dei vari istituti scolastici collegati.