Coronavirus, più guariti che nuovi positivi: contagi in calo, Forlì maglia bianca in regione. Ma c'è una vittima

Sono 210 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena, tra i quali figurano 13 non residenti. Nel bollettino di martedì si registra anche una vittima riconducibile al virus, un 95enne di Forlì, e 380 guariti. Questa la distribuzione dei casi: 3 Bertinoro, 1 Castrocaro, 2 Dovadola, 1 Civitella, 58 Forlì, 3 Forlimpopoli, 2 Galeata, 3 Meldola, 1 Predappio, 1 Premilcuore, 2 Rocca San Casciano e 1 Santa Sofia. In Emilia-Romagna si sono registrati 3.036 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 27.324 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.620 molecolari e 14.704 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è il 11,1%.

Autotesting

Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l’apertura e la chiusura dell’isolamento riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico, dall’avvio del servizio - il 19 gennaio scorso - i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono 60.222. Di questi, 32.444, pari al 53,9%, riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus Sars-Cov-2, hanno ricevuto o riceveranno la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 27.778 sono invece i tamponi con esito negativo (il 46,1%).

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 40 (+1 rispetto a lunedì, +2,6%), l’età media è di 65,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.084 (invariato rispetto a lunedì, in quanto ieri era stato conteggiato un ricovero in più), età media 75,8 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a lunedì), 1 a Parma (-1), 5 a Reggio Emilia (+1), 3 a Modena (+1), 16 a Bologna (+1), 1 nel Circondario Imolese (invariato), 3 a Ferrara (+1), 4 a Ravenna (invariato), 2 a Cesena (invariato), 4 a Rimini (-2). Nessun ricovero in terapia intensiva a Forlì.

Contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 812 nuovi casi, seguita da Modena (624), poi Reggio Emilia (271), Ravenna (257), Rimini (211), Parma (197), Piacenza (190), Ferrara (173), Cesena (132); iil Circondario Imolese (91) e Forlì, con 78 nuovi casi di positività. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 48.618 (+1.292). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 47.494 (+1.291), il 97,7% del totale dei casi attivi. L’età media dei nuovi positivi è di 44 anni. Le persone complessivamente guarite sono 1.734 in più rispetto a lunedì, mentre i decessi 10, che aggiorna il totale a 16.239.