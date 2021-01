Coronavirus, i numeri della settimana: torna ad aumentare il numero di ricoverati, 25 morti

Oltre 500 nuovi positivi al covid-19, precisamente 534, e quasi altrettanti guariti, 492. Questi i numeri dell'andamento dell'epidemia nel Forlivese dal 18 al 25 gennaio sulla base dei dati comunicati dalla Prefettura lunedì pomeriggio. I casi attivi sono 1.349 (54 dei quali fuori ambito, ovvero non residenti nel territorio), 17 in più rispetto al precedente resoconto, con 1265 infettati in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei ricoverati, da 66 a 84, nessuno dei quali in terapia intensiva, mentre i decessi sono stati ben 25, aggiornando il dato complessivo a 255.

A Forlì i positivi totali sono 799 (la scorsa settimana erano 860), di cui 743 in isolamento e 56 ricoverati, mentre sono state dichiarate guarite 336 persone. Questa la situazione sul resto del territorio: a Castrocaro i positivi sono 64, 4 dei quali ricoverati con sintomi, mentre a Bertinoro ci sono 78 positivi in isolamento domiciliare e due ricoverati, Civitella 31 (due ricoverati), Dovadola 37 (due ricoverati), Forlimpopoli 55 (sei ricoverati), Galeata 16, Meldola 101 con cinque ricoverati (dato che risente del focolaio alla casa di riposo Drudi), Modigliana 8, Predappio 37 (due ricoverati), Premilcuore 3, Portico 3, Santa Sofia 24 (tre ricoverati), Rocca San Casciano 24 e Tredozio 8.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 163 vittime a Forlì, nove a Bertinoro, quattro a Castrocaro, tre a Civitella, cinque a Dovadola, 20 a Forlimpopoli, 21 a Meldola, 16 a Predappio, sei a Rocca San Casciano, cinque a Santa Sofia ed una a Tredozio. In provincia i casi attivi sono 2948 (282 in meno rispetto alla scorsa settimana), 184 dei quali ricoverati (cinque in terapia intensiva) e 2.764 in quarantena (314 in meno). Dall'inizio della pandemia si contano 16749 casi (7873 nel Forlivese), 13357 guariti (6269 nel Forlivese) e 444 morti.