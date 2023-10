Dall'orto emerge una bomba a mano: l'ordigno neutralizzato dagli artificieri dell'Esercito

Recuperato e reso innocuo un ordigno bellico rinvenuto a Pieveacquedotto in un terreno di pertinenza ad alcune abitazioni durante le operazioni di vangatura dell’area adibita ad orto. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, sono state condotte sabato dagli artificieri dell’Esercito Italiano provenienti dal Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore il cui intervento è stato disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nel nostro territorio e dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì-Cesena.

VIDEO - Il brillamento della bomba a mano

E' emerso che si trattava di una bomba a mano e per fucile di fabbricazione tedesca "Grahata Gewehr Spreng Granate". Dopo la messa in sicurezza dell’area, per evitare i rischi dovuti al trasporto, i genieri dell'Esercito intervenuti per la bonifica hanno provveduto alla distruzione sul posto della granata tramite brillamento.