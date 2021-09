Sparata con cannone dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale: la terra restituisce una granata

Giovedì mattina, in un campo arato lungo la via Castel Leone, a Vecchiazzano, gli artificieri dell’esercito hanno fatto brillare un residuato bellico venuto alla luce il 22 settembre scorso durante le operazioni di aratura. Al momento del ritrovamento era intervenuta la Polizia di Stato di Forlì, con una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura di Corso Garibaldi. L’ordigno, in cattivo stato di conservazione, era stato delimitato in attesa delle operazioni, che sono consistite nel brillamento sul posto. Si trattava di una granata da 105 millimetri sparata con un cannone campale tedesco della Seconda Guerra Mondiale.