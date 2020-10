Bonaccini in visita nel Forlivese: in tour per scuole e ospedali, poi incontra i sindaci

Sanità, con il nuovo ospedale di Cesena, il lavoro, le infrastrutture, la scuola, la montagna: sono i temi al centro della visita della Giunta regionale, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, in provincia di Forlì-Cesena, nuova tappa, lunedì, del viaggio sul territorio voluto per gettare insieme le basi della ripartenza, dopo i mesi più drammatici dell’emergenza Coronavirus. Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Mercato Saraceno, Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone le località che verranno visitate, per un fitto programma di incontri con gli amministratori locali, le forze economiche e sociali.

Nella sede della Provincia l’incontro con i sindaci

E proprio i progetti di investimento per il territorio forlivese-cesenate saranno al centro dell’incontro che il presidente Bonaccini e gli assessori regionali avranno con i sindaci della provincia: appuntamentoalle ore 13 nella sede della Provincia in Piazza Morgagni 9, presenti anche il presidente della Provincia Gabriele Antonio Fratto e i primi cittadini di Forlì, Gian Luca Zattini, e di Cesena, Enzo Lattuca. In precedenza, una visita alla scuola primaria “Francesco Rossi” di Bertinoro (ore 9,15) e quella a Forlimpopoli (10,30) all'Istituto Alberghiero “Artusi” e in centro storico, oggetto di interventi di riqualificazione. Alle 12, a Forlì, in Comune (Piazza Saffi 8), l’incontro con la Giunta comunale.



Gli interventi in sanità e il nuovo Ospedale di Cesena

Una sanità che ha dato buona prova di sé nei momenti più duri della pandemia, grazie anche all’impegno e alla dedizione dei suoi operatori. Saranno il presidente Bonaccini e gli assessori a esprimere la propria riconoscenza a nome di tutta la comunità regionale ai medici e agli infermieri della sanità forlivese e cesenate: alle ore 15,15 all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (via Forlanini, 34) e alle 18,15 al Bufalini di Cesena (Viale Ghirotti 286). Due appuntamenti che saranno anche occasione per fare il punto sugli interventi in programma in campo sanitario e, al Bufalini, la presentazione del progetto del nuovo Ospedale.

Alle 16,40, a Mercato Saraceno (località Bora Bassa, via Leonardo da Vinci 1), l’incontro con gli imprenditori e la visita all’azienda Righi Group. Ultime tappe della giornata a Cesenatico, dove alle 19,30 al Teatro Comunale è prevista una cerimonia di premiazione delle associazioni e dei volontari impegnati nell’emergenza Covid e alle 21 a Savignano sul Rubicone per una visita al Festival della fotografia. Dopo Piacenza, Rimini e Parma, le località più colpite dall’ emergenza sanitaria, il tour del governo regionale ha già toccato Modena e Bologna e proseguirà nelle prossime settimane in tutte le altre province.