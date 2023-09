Bonaccini raccoglie le testimonianze dei giovani alluvionati: "Faremo tutto il necessario per far rialzare la Romagna"

"Presidente, siamo un gruppo di giovani ragazzi che è stato nelle zone alluvionate a raccogliere tante domande dei nostri coetanei per te. Possiamo incontrarci?". Sono tante le storie raccolte da Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, nel viaggio che l’ha portata nei paesi colpiti dall’alluvione di maggio, per ascoltare le loro voci e le loro testimonianze. Un viaggio iniziato, nel mese di agosto, da Sant’Agata sul Santerno e poi proseguito a Russi, Rocca San Casciano, Santa Sofia, nel quartiere Romiti a Forlì, a Mercato Saraceno e Faenza. E venerdì pomeriggio il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha avuto modo di incontrare centinaia di ragazzi alla presenza del direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, al Parco Urbano.

I problemi di Jennifer per raggiungere la scuola a causa delle strade interrotte dalle frane, i danni del campo da baseball dove gioca Anna, i fondi per riaprire la scuola di musica dove studia Tommaso. "Alle loro e tante altre storie abbiamo il dovere di dare risposta - afferma Bonaccini -. Ho avuto modo di confrontarmi, ascoltarli e provare a rispondere alle loro domande o raccogliere le loro proposte. Ho ribadito che faremo tutto il necessario per far rialzare la Romagna, esattamente come abbiamo fatto con l’Emilia compita dal terribile terremoto alcuni anni fa. Con l’aiuto del Governo che ci auguriamo arrivi presto e che pungoleremo ogni giorno fino a che i danni vengano ripagati al 100%, come promesso".